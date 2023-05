Udine 27 maggio ore 17:00 – Spettacolo teatrale di Guido Marangoni “Siamo fatti di-versi perché siamo poesia”

PUBBLICITA

Sabato 27 maggio 2023 ore 17:00 Centro Culturale delle Grazie – Via Pracchiuso 21 – Udine

Ingresso libero. È gradita prenotazione

A disposizione del pubblico: possibilità di parcheggio interno, presenza interprete LIS , intrattenimento per bambini e bambine con babysitter per i più piccini e laboratori e letture inclusive a partire dai 3 anni.

Siamo fatti di-versi perché siamo poesia trae ispirazione soprattutto dal pluripremiato libro Anna che sorride alla pioggia di Guido Marangoni, in cui con leggerezza, ma con grande profondità umana, viene raccontato il valore di ogni singola vita, alla scoperta delle diversità che ci arricchiscono l’un l’altro. Lo show, comico e leggero, si compone di musica, immagini e parole. In questa cornice, la sindrome di Down della piccola Anna diventa un semplice pretesto per condividere, con il sorriso, fragilità e diversità che riguardano davvero tutti, ma che a volte possono risultare imbarazzanti come la disabilità, la diversità e anche la morte, ma che spesso, visti con gli occhi della leggerezza, nascondono interessanti punti di vista.

Guido Marangoni, ingegnere informatico e autore dei libri Anna che sorride alla pioggia, Come stelle portate dal vento e Universi di-versi, è padre di Marta, Francesca e Anna. Quest’ultima è nata con quel cromosoma in più che tanto spaventa. Nel 2002 Marangoni fonda amani.it, una IT Company (amani è una parola swahili che significa pace). Si specializza nello sviluppo di app, nella sicurezza informatica e la tutela dei minori on-line facendo conferenze e incontrando nelle scuole studenti, insegnanti e genitori. Nel frattempo, coltiva la passione per la musica, il teatro, la scrittura e le Sacre Scritture. Nel 2007 mette da parte la balbuzie e decide di salire sul palcoscenico portando in scena lo spettacolo comico punti di viSta – Spunti di vita da lui scritto e interpretato. Da quel giorno porta i suoi spettacoli nei teatri, presenta eventi, interviene in convegni e seminari. Nel 2015 è stato speaker ufficiale al TEDx con il suo talk La potenza della fragilità e apre la pagina Facebook Buone notizie secondo Anna. Collabora con il Corriere della Sera con la sua rubrica settimanale Buone notizie secondo Anna.

Siamo fatti di-versi perché siamo poesia è uno spettacolo di Guido Marangoni realizzato insieme a Demea Eventi Culturali e portato a Udine dal CAV-Centro di Aiuto alla Vita di Udine Odv con il contributo di Fondazione Friuli, il patrocinio del Comune di Udine e del progetto O.M.S. “Città Sane” e in collaborazione con Demea Eventi Culturali, IO CI VADO APS, Sognando in bici, Willeasy Srl – Startup Innovativa a Vocazione Sociale.

Per maggiori informazioni:

Evento e accessibilità:

● Percorsiinclusivi.it/siamofattidiversi

● www.cavudine.it/siamo-fatti-di-versi/

Prenotazioni: link.iocivado.org/prenotazione

Guido Marangoni: www.guidomarangoni.it

Demea Eventi Culturali: www.demeaeventiculturali.it

CAV: www.cavudine.it