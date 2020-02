Il 19 febbraio il secondo incontro di “Storie tra le righe”. Il 24 torna “Nati per leggere”

In particolare, mercoledì 19 febbraio 2020 si svolgerà il secondo appuntamento di “Storie tra le righe”.

Si tratta di incontri rivolti ai giovani dai 6 ai 9 anni curati dalla cooperativa Lunetica che hanno la peculiarità di essere realizzati mediante le forme della Comunicazione aumentativa alternativa, che impiega canali comunicativi che vanno oltre gli strumenti consueti che sono il linguaggio orale e la scrittura.

Così, nel prossimo incontro intitolato “La fabbrica dei racconti” si procederà con un’attività creativa e manuale che si propone di far vivere ai partecipanti un’esperienza narrativa attraverso la lettura animata di un racconto e la costruzione di un libro da portare con sé per giocare e rivivere con fantasia la storia. L’ultimo appuntamento della rassegna, in programma per il 4 marzo, si concentrerà su un’altra forma di comunicazione, ovvero la Lingua dei segni italiana (Lis), mediante la lettura di una favola classica in forma bilingue.

Lunedì 24 febbraio, invece, è in programma un nuovo appuntamento con “Nati per Leggere”, iniziativa dedicata ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Ad allietare il pomeriggio dei giovani lettori saranno “I racconti della diversità”, narrati dai volontari dell’Associazione Teatrulla. Il lunedì successivo, il 2 marzo, le Officine Zeta proveranno invece a mettersi “Dalla parte del lupo”.

Tutti gli appuntamenti sono in programma alle 17 nella sala ragazzi della biblioteca cittadina, in via Guala 45.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.

Gli incontri di “Nati per leggere Piemonte” sono promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo.

