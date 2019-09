Nella città di Lcorvòla arrivano una ragazza pallida e un cane magrissimo.



La quotidianità di entrambi viene stravolta quando una mattina la giovane si sveglia priva dell’udito, immersa nel Silenzio Assoluto. Tutto cambia, anche farsi la doccia, anche fare l’amore.

Mentre cerca di capire come affrontare un mondo muto e come vivere sopportando il peso di ciò che le è stato tolto, eccola trasformarsi nella valvola di sfogo degli abitanti di una città che sembra avere mille segreti più uno: il suo.

Chiara Ottanelli è nata e vive in Toscana. È laureata in lingue straniere, scienze del linguaggio e della sordità e ha un master in Comunicazione per le Relazioni Internazionali presso la IULM di Milano. Ha vissuto a New York, dove lavorava come stagista presso le Nazioni Unite, e a Siviglia.

Insegna recitazione cinematografica a Firenze e pubblica ora il suo primo romanzo 123 edito da Porto Seguro editore

123 SINOSSI