Stavano tramontando gli anni ’20 e Milano non era ancora quella da bere. La politica di allora era alla ricerca di un riscatto sociale che cacciasse via l’immagine del povero italiano. Si cercava nello sport la rivincita e il pugilato in particolare, per i ceti più poveri era lo sport ideale per il riscatto sociale.

Milano pullulava di palestre e molti giovani crescevano tra il sudore e il ritmo cadenzato dei pugni che si scambiavano. Molti erano giovanotti di buona volontà e basta, qualcuno lasciava intravvedere il segno della classe. Carlo Orlandi, nato a Seregno nel 1910, trasferitosi a Milano, quando entra nella palestra diretta dal maestro Giuseppe Zanati, coordinatore della nazionale, all’Associazione Sportiva Lombarda in viaVitruvio, ha 15 anni, e si porta dietro le conseguenze di un trauma (un cane lo aveva morsicato in tenera età) rendendolo parzialmente sordo e muto.