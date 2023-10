Domenica 22 ottobre ore 16 il “Così fan tutte” di Mozart è accessibile a non udenti e non vedenti

Domenica 22 ottobre ore 16 al Teatro Pergolesi di Jesi la replica del “Così fan tutte” di Mozart sarà accessibile ad un pubblico di non vedenti e non udenti e preceduta da un percorso di inclusione alla scoperta delle scene e dei costumi di Milo Manara. Dirige Aldo Sisillo, regia di Stefano Vizioli. Cantano Ekaterina Bakanova, Lilly Jørstad, Jiri Rajnis, Antonio Mandrillo, Francesca Cucuzza, Emanuele Cordaro.

Domenica 22 ottobre ore 16 al Teatro Pergolesi di Jesi va in scena la replica del “Così fa tutte” di Mozart, opera inaugurale della 56esima Stagione Lirica di Tradizione.

Aldo Sisillo dirige la FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana, la regia è di Stefano Vizioli, le luci di Nevio Cavina. Le scene e i costumi sono di Milo Manara, il grande fumettista che a 78 anni “debutta” in un’opera lirica, con il coordinamento di Benito Leonori (scene) e Roberta Fratini (costumi). Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno diretto da Giovanni Farina.

Nuova la produzione, che vede impegnata la Fondazione Pergolesi Spontini, capofila della coproduzione, insieme a Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Fondazione Teatro Comunale Pavarotti di Modena, Teatro Sociale di Rovigo e Opéra-Théâtre of Eurométropole de Metz.

Nella compagnia di canto, Fiordiligi è Ekaterina Bakanova, Dorabella è Lilly Jørstad, Guglielmo è Jiri Rajnis, Ferrando è Antonio Mandrillo, Despina è Francesca Cucuzza, Don Alfonso è Emanuele Cordaro. Maestro al cembalo è Carlo Morganti, assistente alla direzione d’orchestra è Gianluca Piombo, assistente alla regia Pierluigi Vanelli.

L’opera sarà accessibile anche a non vedenti/ipovedenti e a non udenti/ipoudenti con un percorso inclusivo e sensoriale prima dell’opera condotto da Serena Stronati alla scoperta dei costumi di scena, in compagnia di Roberta Fratini. Durante lo spettacolo ci sono il servizio di audiodescrizione dal vivo con brevi descrizioni di ciò che avviene in scena, e i sopratitoli. Nel progetto, anche audio introduzioni e video inclusivi in Lingua dei Segni Italiana (LiS) su scenografie, costumi e scelte registiche. La proposta – che rende accessibili tutti i 4 titoli del cartellone lirico del “Pergolesi” – è nell’ambito del cartellone regionale “MARCHE FOR ALL. Percorsi di Arte e Spettacolo per un turismo culturale accessibile”. Il progetto vede capofila il Comune di Jesi (capofila) in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini, Associazione Arena Sferisterio e Fondazione Rete Lirica delle Marche, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità e con il co-finanziamento della Regione Marche.

La Stagione è organizzata da Fondazione Pergolesi Spontini, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche; soci Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, partecipante aderente Comune di Monsano, partecipante sostenitore Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Educational partner Trevalli Cooperlat, sponsor P.S. Medical Center, sponsor tecnico Miriam Montemarani. Si ringraziano Bcc Ostra Vetere e tutti i Mecenati 2023 per il contributo erogato tramite Art Bonus.

Info: Info e biglietti: Biglietteria del Teatro Pergolesi – 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com

Redazione Fondazionepergolesispontini