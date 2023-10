PUBBLICITA

Sabato 7 ottobre, a partire dalle ore 15, si svolgerà una visita guidata gratuita al Biotopo costiero di Martinsicuro.

La manifestazione prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 15 presso lo Chalet La Rosa Blu (Lungomare Europa Sud).

Il biotopo costiero di Martinsicuro rappresenta il primo e più importante esempio di ricostituzione di un ambiente dunale in Abruzzo e ospita oltre 40 specie botaniche autoctone e spontanee, un tempo diffuse sull’intera costa adriatica ma oggi rare e a rischio di estinzione, dove è possibile fare balneazione tra la natura.

A seguire, per chi vorrà, ci sarà una passeggiata sul lungomare per raggiungere l’Ecomuseo del Mare e della pesca.

👎 In tale struttura sarà possibile assistere ad un laboratorio sulla preparazione del pesce del nostro mare, per la realizzazione di piatti tipici della cucina marinara teramana.

E’ garantito il servizio di interpretariato Lis che permetterà la partecipazione di persone sorde alla manifestazione.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli provinciali di Teramo, Ascoli Piceno e Fermo, dall’Associazione Il Marcuzzo, dall’Associazione Martin Pescatori, col patrocinio del Comune di Martinsicuro, in collaborazione con Centro commerciale Portogrande e Okay Group.

La manifestazione rientra nel programma della “Giornata nazionale Lo Sport che vogliamo” che si svolge in tutta Italia nei giorni 6, 7 e 8 ottobre col patrocinio dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e dell’Ufficio nazionale per la pastorale del Tempo Libero, turismo e sport della CEI.

Per partecipare occorre effettuare la prenotazione inviando un messaggio Whatsapp al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome ed il luogo della manifestazione.

Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature comode.

