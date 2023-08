Visite guidate per persone con disabilità in luoghi non convenzionali

PUBBLICITA

Èpartito domenica 23 luglio il progetto Patrimonio Culturale Accessibile realizzato dall’associazione Musei A Colazione, con il sostegno di EUROPE DIRECT Firenze per il 2023.

Il progetto nasce dall’idea di soddisfare le esigenze di accesso al patrimonio culturale del turista-cittadino con disabilità. Il progetto propone quindi un’offerta culturale ampia del tutto accessibile e continuativa, con una serie di visite guidate con percorsi particolarmente dedicati a persone con disabilità visiva, uditiva e motoria.

Musei A Colazione propone alla cittadinanza un’offerta di visite guidate, da luglio a dicembre, aperte a tutti, accessibili, inclusive e gratuite, da svolgere con itinerari insoliti nel Comune di Firenze fuori dal perimetro UNESCO. Chi prenderà parte alle visite sarà inoltre coinvolto in un processo di valutazione dell’accessibilità dei luoghi, per responsabilizzare il pubblico e la cittadinanza sulle buone norme di inclusione e accessibilità.

Con Patrimonio Culturale Accessibile si intende promuovere i valori dell’uguaglianza, della non discriminazione e della parità dei diritti, valori fondanti dell’Unione europea, e valorizzare il nostro patrimonio culturale rendendolo accessibile alle persone con disabilità attraverso visite guidate inclusive.

Sono coinvolte guide turistiche specializzate in accessibilità e interpreti LIS. Vengono inoltre realizzati pannelli tattili per pubblico con disabilità visiva e schede in CAA per persone con difficoltà di comunicazione.

La prima visita guidata del progetto Patrimonio Culturale Accessibile si è tenuta domenica 23 luglio alle ore 18,00 al Giardino dell’Orticoltura, con buon successo di pubblico. Viene fatta ora una breve pausa estiva e le visite riprenderanno a fine agosto con il seguente calendario:

Domenica 20 Agosto ore 18.00 – Piazza Savonarola Sabato 26 Agosto ore 17.30 – Chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto Domenica 3 Settembre ore 15.30 – Parco delle Cascine Domenica 10 Settembre ore 15.30 – Villa di Castello Domenica 29 ottobre ore 15.00 – Certosa del Galluzzo Domenica 12 novembre ore 15.00 – Museo Stibbert Sabato 25 Novembre ore 15.30 – Chiesa di San Francesco a Montughi Domenica 10 Dicembre ore 11.00 – Cenacolo di San Salvi Domenica 17 Dicembre ore 14.30 – Museo Gino Bartali

Musei A Colazione ha pubblicato su Instagram un breve video introduttivo alla visita del 20 agosto in Piazza Savonarola.

Le visite guidate sono accessibili a tutti, con percorsi particolarmente dedicati a persone con disabilità visiva, uditiva e motoria, con la presenza di un interprete LIS.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a info@museiacolazione.it o telefonando al +393284957998.Solo per prenotazioni in LIS contattare il 3388896499.