Peonia in Bloom 2023, a Bologna torna la mostra mercato negli antichi orti

Bologna, 5 maggio 2023 – In via della Braina 11, nel cuore di Bologna, in uno spazio verde tra i più suggestivi della città, Peonia in Bloom aprirà le porte al pubblico presentando come di consueto, oltre ad altre iniziative – workshop e conferenze – espositrici selezionate di alto artigianato provenienti da tutta Italia.

Dal 19 al 21 maggio, sarà presente un folto gruppo di espositori con bijoux, abbigliamento, illustrazioni, vintage, oggettistica, complementi di arredo per casa, giardino e altro. Immancabili le peonie, fiore simbolo della manifestazione. L’evento è patrocinato dal Quartiere Santo Stefano, dal FAI Delegazione di Bologna e da il Resto del Carlino, con il supporto della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi e in Collaborazione con il Garden Club Camilla Malvasia.

Programma

Venerdì 19 maggio

Dalle 16 alle 16.30; Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere.

Dalle 16 alle 17; Incontro a cura della Delegazione FAI di Bologna “Storie e racconti degli Orti e i luoghi del Cuore”. Evento a contributo libero.

Dalle 19 alle 19.30; Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere. Biglietti online a 7 euro.

Dalle 19 alle 19.30; Proiezione video “C’era una volta la canapa”, con il Professor Roberto Corinaldesi, presidente della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.

Dalle 19.30 alle 20; Proiezione video “Aristotele Fioravanti: Bolognese geniale e giramondo” – Professor Roberto Corinaldesi, presidente della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.

Sabato 20 maggio

Dalle 9 alle 9.30; Workshop esperienziale con Dott.ssa Annamaria Acquaviva “Nature Therapy tra le peonie. Biglietti online a 20 euro.

Dalle 10 alle 12; Workshop di Pittura Botanica ad Acquerello. Biglietti online a 45 euro.

Dalle 10 alle 12; Workshop di decorazione floreale a tema peonie, organizzato dal Garden Club Camilla Malvasia di Bologna. Il costo per partecipare è di 40 euro.

Dalle 12 alle 12.30; Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere. Ingresso a 7 euro.

Dalle 15 alle 15.30; Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere. Ingresso a 7 euro.

Dalle 15 alle 18; “Candele, Profumi e Fiori” Laboratorio di Candele in cera vegetale di Soia. Il costo del workshop è di 50 euro.

Dalle 16 alle 18; Corso di Self make up. Introduzione ai principi dell’armocromia, come creare base trucco e contouring per valorizzare le forme del viso. Il costo per partecipare è 50 euro.

Domenica 21 maggio

Dalle 10 alle 12; Corso di Self make up. Introduzione ai principi dell’armocromia, come creare base trucco e contouring per valorizzare le forme del viso. Il costo del workshop è di 50 euro.

Dalle 10 alle 13; “Candele, Profumi e Fiori” Laboratorio di Candele in cera vegetale di Soia. Il costo per partecipare è 50 euro.

Dalle 12 alle 12.30; Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere. Ingresso a 7 euro.

Dalle 15 alle 15.30; Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere. Ingresso a 7 euro.

Dalle 15 alle 17; Pittura di Cartoline Floreali ad Acquerello. Biglietti online a 45 euro.

Dalle 16 alle 18; Workshop di decorazione floreale a tema peonie, organizzato dal Garden Club Camilla Malvasia di Bologna. Il costo per partecipare è 40 euro.