PUBBLICITA

Redazione GoNews

PUBBLICITA

Leggenda Festival 2023, sesta edizione a Empoli, 4 giorni dall’11 al 14 maggio 2023 dedicati alla lettura e all’ascolto ma non solo.

Per l’occasione la biblioteca Fucini ha inaugurato le nuove sale e porterà altre nuove location in giro per la città. Leggenda Festival 2023 ha avuto l’onore di essere scelto dal Salone del Libro di Torino tra i 30 festival letterari medio-piccoli di tutta Italia.

I canali di comunicazione del Salone piemontese daranno spazio anche a Leggenda. Tutto il programma del festival sarà pubblicato nel sito leggendafestival.it nei prossimi giorni. Da martedì 2 maggio saranno aperte le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso. Nel frattempo già hanno aderito 124 classi dalle scuole dell’infanzia alle medie e superiori. Oltre 40 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni si sono proposti comr Ragazzi leggendari per moderare alcuni incontri in programma. Ben 80 gli eventi fissati, tutti gratuiti, con autori di caratura nazionale e internazionale. L’anticipazione di Aspettando Leggenda quest’anno sarà il 15 aprile al Palazzo delle Esposizioni con l’autore Enrico Galiano. Per l’edizione 2023 ci saranno incontri nella lingua LIS per bambini.

Un’attività sarà realizzata in collaborazione con il progetto nazionale Pimpa Magica, realizzato da Fondazione Radio Magica ETS e sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura, e l’altro intervento, la presentazione di La sfida di Lepre e Riccio sarà a cura dell’Associazione Mason Perkins Deafness Fund onlus di Siena.

Anche la libreria La San Paolo Libri & Persone prevede la presentazione del nuovo libro di Carlo Cuppini, accompagnata da interpretazione in LIS. Per i più piccoli sabato 13 e domenica 14 i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati presenti sul territorio comunale daranno il loro contributo attraverso proposte dedicate ai piccolissimi, con letture ad alta voce, narrazione e drammatizzazione. Lo spazio riservato al “Nido dei nidi” sarà il giardino pubblico di Largo della Resistenza, allestito per accogliere i bambini e le bambine con i loro genitori. Sempre al Palazzo delle Esposizioni le tre librerie cittadine allestiranno la mostra mercato del libro, con incontri dedicati. Per la sindaca Brenda Barnini, Leggenda sei anni fa è stato il “primo fiore di questa primavera culturale” che proseguirà con il completamento della ristrutturazione della biblioteca (tramite la Torre dell’ex Convitto che diventerà dedicata a Leggenda e alla lettura per bambini) e il nuovo teatro civico Il Ferruccio. “Empoli si candida a diventare punto di attrazione culturale per un bacino più grande, a livello di città metropolitana. Questo festival riflette l’investimento oneroso sulla qualità dei servizi per l’infanzia e sulla cultura”, ha commentato Barnini, al tavolo della conferenza assieme al direttore della biblioteca Carlo Ghilli, all’assessore alla Cultura Giulia Terreni, al direttore artistico Giallo Mare Minimal Teatro Renzo Boldrini e a Virginia Benvenuti dello staff organizzatore del festival

Attesi anche ospiti internazionali per questa edizione del Leggenda Festival 2023. L’autore Gijs van der Hammen e l’illustratrice Hanneke Siemensma saranno ospiti a Leggenda grazie alla collaborazione con il progetto FuturoPresente, un’iniziativa speciale dell’Ambasciata e Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia e di quattro istituzioni culturali olandesi. Sarà presente anche l’autrice turca Cigdem Gundes, che presenterà il suo libro La mia scarpa rossa, edito nel 2022 da Storie Cucite. Gli ospiti confermati per i più piccoli sono: Ilaria Antonini, Barbara Balduzzi, Renzo Boldrini, Nicola Brunialti, Giuditta Campello, Barbara Cantini, Chiara Carminati, Simone Ceccanti, Giovanni Colaneri, Carlo Cuppini, Andrea Franzoso, Simone Frasca, Chiara Gregori, Cigdem Gundes, Alice Keller, Sara Loffredi, Chiara Lorenzoni, Raffaele Maltoni, Sara Marconi, Marco Monelli, Angelo Mozzillo, Daniele Nannini, Stella Nosella, Sergio Olivotti, Pino Pace, Arianna Papini, Sara Piazza, Vieri Pellegrini, Fiorinda Pino, Teresa Porcella, Vania Pucci, Giorgio Scaramuzzino, Beniamino Sidoti, Hanneke Siemensma, Annalisa Strada, Massimiliano Tappari, Gijs van der Hammen. Tra le compagnie teatrali: Giallo Mare Minimal Teatro, Teatro INTI, Compagnia Burambò, Compagnia Kanterstrasse, Teatro delle Apparizioni. – per ragazzi da 11 a 14 anni: Fabrizio Altieri, Pierdomenico Baccalario, Nicola Brunialti, Manlio Castagna, Luigi D’Elia, Andrea Franzoso, Sandra Gesualdi, Chiara Lorenzoni, Francesco Niccolini, Alessandro Pasquinucci, Elisa Puricelli Guerra, Anna Sarfatti, Federico Taddia, Simone Terreni, Stefano Tofani. Per gli incontri rivolti solo al pubblico adulto, saranno presenti Sante Bandirali, Paolo Di Paolo, Dario Ferrari, Enrico Galiano, Camilla Ghiotto, Francesca Giannone, Lidia Pantaleo, Elena Rocco, Barbara Schiaffino, Marino Sinibaldi, Ilaria Tagliaferri, Armando Traverso. Il festival è organizzato dalla Biblioteca comunale “Renato Fucini”, in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine (Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone) e con il sostanziale supporto di Regione Toscana, Unicoop Firenze, VoipVoice – Inside Factory e PromoCultura.