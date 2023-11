PUBBLICITA

Nell’ambito del progetto “Camminata dei musei”, organizzato da U.S. Acli provinciale Ascoli Piceno/Fermo, con il contributo del Comune di Ascoli Piceno ed in collaborazione con Ascoli Musei, sabato 2 dicembre si svolgerà l’iniziativa “Dalla città al museo: dalle chiese ascolane alle opere della Pinacoteca Civica”. La partenza ci sarà alle 15 in Piazza Arringo (davanti al municipio) e a seguire è prevista la visita guidata gratuita della Pinacoteca Civica.

Domenica 3 dicembre, invece, sono previsti 2 appuntamenti che si svolgeranno in contemporanea (partenza sempre alle 9,30 da Piazza Arringo davanti al municipio).

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, in collaborazione con Assessorato alle politiche sociali e Consulta comunale disabilità del Comune di Ascoli Piceno, l’U.S. Acli Marche propone una nuova tappa di “Percorsi culturali piceni – Dieci storie da narrare – Esplorando Ascoli”.

Sarà una camminata inclusiva e accessibile a tutti, con garantito il Servizio di interpretariato Lis, realizzata col sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e Regione Marche. Si parlerà del popolo dei Piceni e sarà effettuata una visita guidata gratuita al Picenworld Museum

L’U.S. Acli provinciale invece, sempre nell’ambito dell’iniziativa “Camminata dei musei”, propone la visita guidata gratuita al Museo della ceramica di Ascoli Piceno.

La partecipazione alle tre iniziative è a numero chiuso, occorre quindi prenotare con un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e il museo scelto.

