In programma diverse attività gratuite nei musei civici e nei siti archeologici

Roma Capitale aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio 2023. Per l’occasione, sabato 23 e domenica 24 settembre diverse attività gratuite nei musei civici e nei siti archeologici della Sovrintendenza, ispirate al tema di questa edizione, Patrimonio InVita (Living Heritage).

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023 Roma Capitale aderisce all’iniziativa con una serie di attività che esaltano la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa con visite guidate nei musei e nei luoghi della cultura. Il tema scelto per quest’anno è Patrimonio InVita che riprende lo slogan europeo Living Heritage. Nello specifico, quest’ultimo scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Si tratta in questo caso, come chiarisce anche una nota stampa diffusa da Zètema Progetto Cultura, di un invito a riflettere sul patrimonio culturale immateriale. E quindi tutto ciò che inteso come “patrimonio vivo da trasmettere alle generazioni future e da cui partire per avere cura del nostro presente“.

A Roma per il Patrimonio InVita

Per le Giornate Europee del Patrimonio, i prossimi 23 e 24 settembre, Roma Capitale ha previsto tate visite e attività all’interno dei musei civici e nei siti archeologici. Programma proposto dalla Sovrintendenza Capitolina e condotto dai curatori archeologi, storici dell’arte e zoologi. Le giornate si propongono come un’offerta ampia con molte possibilità di approfondimento e proposte didattiche con particolare attenzione ai più giovani e all’inclusione. In particolare, oltre alle visite guidate speciali in tutti i musei di Roma Capitale, si segnala nella giornata di sabato 23 l’appuntamento alla Casina delle Civette di Villa Torlonia, la visita guidata all’Area Sacra di Largo Argentina, di recente aperta al pubblico. Così come, sempre nella stessa giornata, un’interessante passeggiata intorno all’Area Archeologica dei Fori Imperiali alla scoperta degli antichi tracciati stradali e la visita al Teatro di Marcello con letture di testi antichi.

Tra gli appuntamenti di domenica 24, tra gli altri, particolarmente interessanti quello a Porta del Popolo dove sarà possibile salire fino alla terrazza panoramica e ammirare la vista sulla piazza e quello alla Casina del Cardinal Bessarione sull’Appia, per scoprire la sua storia dall’età romana fino ad oggi. Così come da segnalare diversi appuntamenti per grandi e piccoli alla scoperta degli animali del Museo Civico di Zoologia. La maggior parte degli incontri, inoltre, prevede la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Programma sabato 23 settembre

Ore 9.00 Casina delle Civette di Villa Torlonia: Patrimonio culturale immateriale per il futuro (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 9.30 Area Sacra di Largo Argentina: Il culto del sacro attraverso i secoli (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 10.00 Area Archeologica dei Fori Imperiali: I Fori Imperiali ieri oggi e domani . Ingresso piazza Madonna di Loreto, di fronte colonna Traiana (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

. Ingresso piazza Madonna di Loreto, di fronte colonna Traiana (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 10.30 e ore 16.00 Villa di Massenzio: La Villa di Massenzio invita .

. Ore 10.30 e ore 12.00 Museo Giovanni Barracco: Ben piantati a terra (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 10.30 Museo Carlo Bilotti: Il Museo Bilotti e l’Aranciera di Villa Borghese (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 11.00 Museo di Roma in Trastevere: “Veni electa mea”: dal convento al museo (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 11.00 – Mitreo del Circo Massimo: Mitra e il suo culto misterico . (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

. (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 12.00 Mercati di Traiano: Augusto allo specchio (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS)

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS) Ore 16.00 Itinerario: Strade di ieri e strade di oggi . Una passeggiata intorno ai Fori Imperiali alla scoperta di strade antiche di secoli e millenni. Ingresso Piazza Madonna di Loreto, di fronte colonna Traiana (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

. Una passeggiata intorno ai Fori Imperiali alla scoperta di strade antiche di secoli e millenni. Ingresso Piazza Madonna di Loreto, di fronte colonna Traiana (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 16.00, Museo Civico di Zoologia Il museo in-vita: incontro con il tassidermista (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 16.30 Museo di Roma: Salti d’autore (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 19.00 Teatro di Marcello: Cambi di scena (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

Programma domenica 24 settembre

Ore 9.30 Area Sacra di Largo Argentina: Il culto del sacro attraverso i secoli .

. Ore 10.00 Museo di Casal de’ Pazzi: L’erba del Neanderthal (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 10.00 Porta del Popolo: Porta del Popolo ingresso al Sito UNESCO di Roma (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 10.00 Museo Civico di Zoologia: Il museo in-vita: incontro con l’entomologo .

. Ore 10.30 Galleria d’Arte Moderna: Tellurica: con curatore e artisti della mostra (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 11.30 e ore 15.00 Musei Capitolini: La Roma della Repubblica . Palazzo Caffarelli, ingresso mostra II piano (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

. Palazzo Caffarelli, ingresso mostra II piano (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 10.30 e ore 12.00 Museo Giovanni Barracco: La festa, il culto, il vino, il cibo (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 11.00 Casina del Cardinal Bessarione: Una casina millenaria sull’Appia (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 11.30 Mercati di Traiano: Augusto allo specchio (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 15.30 Centrale Montemartini: Ti racconto la Centrale Montemartini (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 16.00 Museo Civico di Zoologia: Il museo in-vita: curatori, collezioni e… .

. Ore 16.30 Parco Aqua Virgo: Acquedotto in Vita (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

(Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS). Ore 17.30 Museo dell’Ara Pacis Augustae: Una testimonianza viva dell’esperienza augustea (Sarà presente la traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS).

