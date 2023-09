PUBBLICITA

Sarà garantito il Servizio di interpretariato della LIS – Lingua dei segni italiana sabato 2 settembre, in occasione della visita gratuita a Pioraco e alle sue ricchezze culturali, architettoniche e storiche, compreso lo splendido Polo Museale.

PUBBLICITA

Le persone sorde, dunque, potranno usufuire del Servizio di interpretariato e partecipare al tour cittadino che comprende la chiesa della Madonna della grotta, il Chiostro francescano, il centro storico, il Museo della carta, della filigrana e dei fossili.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche Aps in collaborazione con il Comune di Pioraco, l’Associazione Musei di Pioraco e l’ASD Green Nordic Walkinge prenderà il via alle 15,30.