PUBBLICITA

Questo video in Lingua dei Segni Italiana presenta una sintesi dell’analisi del contesto svolta nei Paesi partner di ART&SIGNS, volta a identificare le sfide legate all’accessibilità delle persone sorde ai contenuti museali, nonché le competenze e le abilità che gli operatori museali dovrebbero acquisire per garantire una più ampia fruizione dei servizi culturali alle persone sorde

PUBBLICITA

da Mauro Santacroce, interprete LiS

This video in Italian Sign Language presents a summary of the context analysis carried out in the ART&SIGNS partner countries aimed at identifying the challenges related to the accessibility of Deaf people to museum content as well as the competences and skills museum operators should acquire in order to ensure wider enjoyment of cultural services to Deaf people