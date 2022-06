La Collezione Gallenga Stuart al MANU Percorso multisensoriale -Inaugurazione allestimento sabato 2 luglio 2022, ore 10:30

PUBBLICITA

Una parte della collezione della famiglia Oddi Baglioni, un tempo conservata a Perugia nel cosiddetto Museum Oddianum a Sant’Erminio e oggi divisa tra più sedi espositive e di deposito, fu donata al Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Carlo Vischia, nel 1957, dall’allora parroco di Pieve del Tezio, don Arnaldo Testoni.

Questa raccolta prende il nome di “Collezione Gallenga Stuart” dai proprietari originari del Palazzo (sede dell’Università per Stranieri) in cui fu conservata fino al deposito presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria.

La Collezione Oddi Baglioni da cui deriva, è stata una delle più prestigiose raccolte di Antichità dell’Umbria, formatasi a partire dagli inizi del Seicento come raffinata Wunderkammern, composta da reperti archeologici, quadri, medaglie, disegni, armi, mobili, statuaria, fossili e “curiosità naturali ed artificiali”.

Di una parte di questa collezione, era evidentemente e lecitamente entrato in possesso don Arnaldo Testoni che effettuò la cessione a favore dell’Università cittadina.

La Collezione viene presentata per la prima volta al pubblico attraverso un percorso tattile e in LIS per raggiungere l’ambizioso obbiettivo di una accessibilità, quanto più possibile ampliata, alle varie sezioni del MANU.

Per la nuova sala espositiva sono stati selezionati, esperibili al tatto, reperti etruschi e romani privi del contesto di rinvenimento, riconducibili a ritrovamenti locali e a produzioni territoriali (l’urna in travertino e forse anche quella in terracotta) o ad acquisti sul mercato antiquario di Roma, di provenienza o di manifattura urbana.

L’allestimento è stato realizzato in stretta collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, l’UICI – Istituto Nazionale Ciechi e Ipovedenti, sezione provinciale di Perugia, l’AUSRU – Associazioni Riunite Sordi Regione Umbria, il Gruppo Archeologico Perusia – Gruppi archeologici d’Italia, Umbria Institute – Perugia.