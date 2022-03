PUBBLICITA

Dal 4 marzo 2022 al 30 aprile 2022

Nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ Deaf Museums Project, stiamo programmando, in collaborazione con la Siena School for Liberal Arts, la realizzazione di una mostra fotografica per valorizzare e raccontare la cultura sorda.

Pochi giorni fa abbiamo lanciato una call per fotografi o fotoamatori sordi, italiani o residenti in Italia, che potranno candidare le proprie fotografie su questi temi:

-Quale è la dimensione emotiva che muove i tuoi scatti fotografici?

-Quanto la sordità influisce sulla tua percezione del reale e sulla tua poetica?

-L’obiettivo può essere un mezzo per raccontare, rileggere e interpretare l’eredità culturale sorda?

Abbiamo realizzato anche un video in LiS con tutti i dettagli del bando.

È possibile guardarlo cliccando qui sotto.

Come funziona la selezione?

La giuria selezionerà 25 foto che verranno esposte alla mostra “Sguardi sordi: panorama in Lingua dei Segni” che si terrà al Museo Archeologico di Murlo, in provincia di Siena, da anni impegnato nella realizzazione di un “museo per tutti”, sempre più accessibile.

È possibile candidarsi entro il 3 aprile 2022 e la partecipazione è libera e gratuita.

Si possono presentare al massimo tre immagini, che saranno valutate da un’apposita commissione.

La mostra sarà inaugurata il 30 aprile e chiuderà il 30 settembre 2022.

A questo percorso si affiancherà la mostra “Prospettive emotive attraverso gli occhi – Emotional Perspective Through The Eyes”, realizzata dal fotografo sordo di calibro internazionale Daniele Le Rose.

SCADENZA DEL BANDO: 3 aprile, ore 23.59

Per maggiori informazioni visita il sito www.museisenesi.org

Le candidature dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo museisenesi@pec.it

SCARICA IL BANDO

SCOPRI DI PIÙ

INFO & CONTATTI

www.museisenesi.org

Banchi di Sotto, 34, Siena

0577 530164

edu@museisenesi.org