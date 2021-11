Pubblicità

Da venerdì 12 novembre alle 18,00 ripartono I Venerdì del Pendola, ciclo di incontri sulle lingue dei segni e sulla cultura sorda organizzato da MPDFonlus con il patrocinio di ENS – Sezione Provinciale Siena.

Pubblicità

L’edizione 2021/2022 propone una selezione di alcune delle esperienze internazionali di formazione, ricerca, lavoro più interessanti portate avanti da organizzazioni legate alla comunità sorda e da professionisti sordi.

Sarà un viaggio che partirà dall’Inghilterra, volerà nel continente africano in Etiopia per parlare di lingue dei segni africane, tornerà poi in Europa con ospiti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia e infine in Italia per parlare di progetti europei.

Ogni ospite racconterà i progetti, il lavoro, la ricerca portata avanti nel proprio paese per valorizzare e diffondere conoscenza sulle lingue dei segni e promuovere una vera inclusione delle persone sorde.

Il 12 novembre alle 18,00 incontreremo Luigi Lerose, linguista e docente di BSL & Deaf Studies presso la UClan (University of Central Lancashire), Inghilterra.

Lerose illustrerà l’offerta formativa di questa università prestigiosa fondata nel 1828, e che da quasi trent’anni organizza il corso di laurea triennale “BSL & Deaf Studies” e la laurea magistrale “BSL/English Interpreting”. Un’offerta che è diventata un punto di riferimento importante per la formazione degli interpreti di lingua dei segni britannica (BSL): oltre il 60% di loro ha frequentato i corsi alla UCLan.



L’appuntamento si svolgerà in diretta alle 18,00 sulla pagina Facebook di MPDFonlus.

TUTTI GLI INCONTRI SARANNO ACCESSIBILI GRAZIE A UN SERVIZIO DI INTERPRETARIATO.

Ecco il calendario completo de I Venerdì del Pendola – International Edition :

12 novembre LUIGI LEROSE – linguista e docente di BSL & Deaf Studies presso la UClan (University of Central Lancashire), Inghilterra;

21 gennaio EYASU TAMENE – Assistant professor di Ethiopian Sign Language and Deaf Studies presso la AAU (Addis Ababa University)

25 febbraio RADKA NOVAKOVA – Assistant professor presso la Charles University di Praga e Direttore operativo di Pevnost – Centro ceco della lingua dei segni a Praga

25 marzo MAREK KANAS – External Project Manager dell’associazione Deaf Studio, fondata nel 2008 a Prešov, Slovacchia

29 aprile MIRIAM GROTTANELLI DE SANTI – Presidente di MPDFonlus e direttrice di Siena School for Liberal Arts, partner del progetto europeo Sport Sign.

CS I Venerdì del Pendola international edition

Contatti per la stampa:

Luisa Carretti

press@mpdfonlus.com