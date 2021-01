Lorenzo Quinn “metterà le mani” sul Lago d’Iseo

Nelle immagini, due gigantesche manone bianche affiorano come il mostro di Loch Ness dalle acque del Sebino per sorreggere un globo terrestre popolato di continenti verdi e rigogliosi. Alla base, una passerella galleggiante per consentire ai visitatori di camminare al cospetto del carro allegorico.

Voglio essere sincera sino in fondo. Di primo acchito, mi sono detta “Sarà uno scherzo…”. Poi il post di Lorenzo Quinn è stato condiviso sui canali social dell’amministrazione comunale di Sulzano, carta stampata e web l’hanno rilanciato a go go, e il vice sindaco di Sulzano, Ida Bottanelli, ha confermato la volontà di realizzare l’opera nel 2022 nell’area di fronte alle ex palafitte di Sulzano, salutando il progetto di Quinn come un segno di rinascita, di rilancio internazionale per il Sebino dopo il miracolo Christo. Dando il via anche alla fase operativa della raccolta fondi.

A questo punto mi ha davvero preso lo sconcerto. Dentro di me una sola, ossessiva domanda ma perché?

Il perché di fondo, è evidente. È certo che, come tristemente accaduto con tutte le altre maxi incursioni nel paesaggio di Lorenzo Quinn, il popolo dei selfie, di Instagram e del “c’ero anch’io”, accorrerà in massa da ogni dove sul lago d’Iseo, pagherà il simbolico pegno richiesto dall’artista – consegnare una bottiglietta di plastica per ricevere in cambio un seme – per passeggiare tra le totemiche braccia di Quinn, per poi postare entusiastiche adesioni al messaggio ambientalista dello scultore: il mondo è nelle nostre mani, salviamo il futuro del pianeta, non lasciamolo affondare. Con buona pace anche di chi, tra gli abitanti del lago, ha entusiasticamente e ingenuamente commentato il post di Quinn dichiarandosi felicissimo di apprendere che l’opera sarà installata nelle vicinanze del proprio B&B.