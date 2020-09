Visite sensoriali tra rocche e oasi naturali: parte il progetto “Parchi e musei per tutti”

Dalla montagna alle oasi del Delta del Po, sette itinerari attraverso le bellezze del territorio romagnolo per aprire le porte dei confini umani e sensoriali

Il 26 settembre parte il progetto Parchi e musei per tutti, con cui Atlantide apre le porte di musei e parchi a persone con handicap uditivo e visivo, offrendo la possibilitĂ di fruire delle meraviglie dei siti coinvolti attraverso una serie di appuntamenti gratuiti dedicati. Le visite saranno veri e propri percorsi di scoperta naturale, sensoriale e umana.

Le visite

Le speciali visite in LiS, con il linguaggio dei segni, organizzate in collaborazione con la Cooperativa In Terras, partiranno sabato 26 settembre alle 10 a Idro, Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC), con E se in autunno a Ridracoli…, una visita al museo seguita da un trekking verso il Rifugio Cà di Sopra, con pranzo al sacco o su prenotazione al Rifugio.

Sabato 3 ottobre in provincia di Ferrara a Portomaggiore, al mattino alle ore 11 si potrà partecipare a un’escursione all’Oasi Anse Vallive di Porto Bacino di Bando e nel pomeriggio alle 15.30 a una visita alla Delizia Estense del Verginese.

Sabato 10 ottobre alle ore 15.30 è in programma la visita a Casa delle Farfalle di Milano Marittima.

Seguiranno le speciali visite per ipovedenti, in collaborazione con Noisy Vision Onlus: domenica 6 dicembre alle ore 10 alla Rocca di Riolo Terme partirà la visita sensoriale Alla corte di Caterina… e alle ore 15 Le erbe di Caterina…, visita esperienziale al Giardino delle Erbe in compagnia di Caterina Sforza, alla scoperta di erbe e segreti della Signora delle Romagne, con visita e laboratorio.

Martedì 8 dicembre alle ore 10 ultimo appuntamento al Centro Visite Cubo Magico Bevanella di Savio (RA) con un’escursione sensoriale in barca elettrica sul Torrente Bevano, alla scoperta dei suoni e delle sensazioni dell’Oasi naturalistica, seguita da passeggiata tattile nella vicina pineta.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 335 1209933 – 0546 77450 roccadiriolo@atlantide.net