“Castel del Monte segna LiS”, il progetto per l’abbattimento delle barriere sensoriali dell’udito

Venerdì 4 settembre alle ore 19.00 si terrà la cerimonia dal titolo “Castel del Monte segna LIS” per presentare il service promosso dal club Rotary Andria-Castelli Svevi, a favore della struttura federiciana.

Il progetto, la cui genesi ha significato una fitta collaborazione tra la società produttrice del servizio di interpretariato dei segni e il servizio didattico del Castello, costituisce orgogliosamente l’abbattimento di una delle barriere socio sensoriali e quindi una ricaduta positiva per la conoscenza e valorizzazione dell’importante sito di Castel del Monte che si qualifica come uno dei primi siti patrimonio dell’UNESCO in Italia ad abbattere le barriere sensoriali dell’udito con un’Applicazione specifica e gratuita.

Al fine di ottimizzarne al massimo l’utilizzo, la Videoguida sarà disponibile sia nella versione Web-App, sia in quella Off-line per dispositivi Apple e Android scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play con il nome di Castel del Monte guida LiS.

Per quanto riguarda i testi, essi sono stati adattati alla traduzione in LIS dalla dott.ssa Rosanna Pesce, esperta in allestimenti multimediali e restauro e, nel segno dello slogan “nulla su di noi senza di noi”, tradotti in LIS da Sandra Sisto, una professionista traduttrice sorda.

Lo sviluppo della VideoguidaLIS per Castel del Monte è stato possibile grazie alla generosità del Rotary Club Andria Castelli Svevi nella persona del suo Past President Pietro Marmo A.R. 2019-2020.

L’applicazione sarà presentata presso il sito di Castel del Monte, alla presenza di Elena Silvana Saponaro, Direttore di Castel del Monte, di Andrea Leone, Presidente Rotary Club Andria Castelli Svevi A.R. 2020-2021, di Pietro Marmo, Past President Rotary Club Andria Castelli Svevi A.R. 2019-2020, di Rosanna Pesce, Fondatrice della digi.Art e ideatrice della VideoguidaLIS e di Giuseppe Musicò, Coordinatore operativo della digi.Art. L’evento di presentazione sarà reso accessibile ai sordi grazie alla traduzione in LIS a cura di Davide Falco.

Di seguito le modalità di partecipazione all’evento:

Data: venerdì 4 settembre 2020;

Orario: dalle 19.00 alle 21.30 (ultimo ingresso ore 21.00);

Fasce orarie di ingresso: ore 19.00 – ore 20.00 – ore 21.00;

Numero massimo di ingressi consentito: 28 per fascia oraria;

Prenotazione: obbligatoria al seguente link buy.novaapulia.it.

Per info: Castel del Monte, tel.: 327 980 55 51, mail: drm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it