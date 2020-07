Museo Poldi Pezzoli Milano: nuovo orario e appuntamenti

Il nuovo orario estivo del Museo Poldi Pezzoli Milano e gli appuntamenti dell’estate da non perdere per grandi e piccini

Per ragioni di sostenibilità e di significativa riduzione del numero di visitatori, a partire da lunedì 20 luglio fino a domenica 30 agosto, il Museo Poldi Pezzoli di Milano rimarrà aperto ma con orario ridotto. L’orario sarà dalle ore 14.30 alle ore 18. Questo per permettere comunque la visita alle collezioni che custodisce, tutelando nel contempo anche il lavoro dei propri dipendenti e le loro famiglie. Per il periodo estivo, il Museo Poldi Pezzoli di Milano offre a tutti, inoltre, la possibilità di usufruire del biglietto d’ingresso a 7 euro. Gli appuntamenti.

Per i più grandi al Museo Poldi Pezzoli di Milano

Da non perdere, la visita guidata di sabato 25 luglio, alle ore 16. Il Museo Poldi Pezzoli accoglie un gruppo di cinque visitatori a un prezzo promozionale di 10 euro a persona. Il biglietto include l’entrata e la visita guidata alla collezione permanente. Per ulteriori informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo di posta servizieducativi@museopoldipezzoli.it.

La caccia al tesoro per i più piccoli

Tre gli appuntamenti. Giovedì 16 luglio, ore 10.30 e giovedì 23 e 30 luglio alle ore 16.00. Si tratta di una visita guidata speciale e gratuita per i bambini e per i loro accompagnatori, in gruppi di cinque persone. La Casa Museo Poldi Pezzoli racchiude tesori di ogni tipo, quadri, sculture, astrolabi, orologi, gioielli e – grazie alla mostra ora in corso – anche abiti, ed è il luogo perfetto per una vera caccia al tesoro. Si segnala che l’iscrizione è da effettuarsi entro il mercoledì prima della visita. Informazioni e iscrizioni:

servizieducativi@museopoldipezzoli.it.

Visita Virtuale per l’Ente Nazionale Sordi – sezione provinciale di Milano

L’appuntamento è per lunedì 27 luglio, ore 18. Una visita virtuale al Museo tramite il programma Zoom della durata di 45 minuti, accompagnati da una guida del Museo e da un interprete del linguaggio dei segni LIS.

Informazioni e iscrizioni: milano@ens.it – Specificare nell’oggetto “Visita guidata virtuale Museo Poldi Pezzoli”

Posti disponibili: 20.