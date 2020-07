Andria: Al via il nuovo format “Reality Travellers”: tra i protagonisti il modello andriese Armando Conte

Da una passione per i viaggi, per l’arte e la cultura, nasce un’idea…da un’idea nasce Reality Travellers ideato e condotto da Carmen Morello attrice e conduttrice siciliana, ma residente a Roma da 18 anni.

Artista, mamma di tre figli e imprenditrice, ha sempre creato con passione e determinazione i suoi format tv, come ad esempio Chef per una sera, programma di cucina di successo, 36 puntate in onda in tutta Italia da circa 7 anni e Artinscena alla sua prima edizione, 9 puntate registrate, salotto televisivo dedicato ad artisti e imprenditori e registrato in uno degli studi televisivi di Gold tv, che riprenderà a settembre p.v.

Reality Travellers invece è un reality a tutti gli effetti, ma con la particolarità che i 25 protagonisti non resteranno chiusi in casa o in albergo, ma viaggeranno alla scoperta di luoghi, tradizioni, paesaggi con itinerario scelto dalla produzione tv. Le prime sei puntate verranno registrate dal 26 luglio al 1° agosto a Siracusa, Noto, Marzamemi, Etna, Acicastello, Acitrezza, Taormina e Gole di Alcantare. A seguire le altre 6 puntate dal 24 al 1 settembre a Mazara del Vallo, Isole Egadi, Erice, Selinunte, Isola di Mothia, ruderi di Gibellina e Agrigento. Luoghi stupendi faranno da cornice alle avventure dei nostri protagonisti molto diversi tra di loro, per età, provenienza e cultura. Reality Travellers è integrazione, Carmen Morello ha voluto fortemente la partecipazione di alcuni modelli non udenti oralisti, quattro ragazzi giovanissimi e belli, ma soprattutto che hanno il grande desiderio di farsi conoscere e conoscere il loro mondo, che poi non è diverso dal nostro, ma con tanti pregiudizi.

Armando Conte, modello e attore non udente oralista, molto seguito sui social è di Andria/Bari, Merlinda Cvorovich modella non udente di Zurigo Svizzera e fidanzata di Armando, Daniela Guadagno pittrice e modella non udente bilinge di Castellaneta provincia di Taranto. Cinza Freres attrice di Bagheria, Gabriel Demurtas make up artist e curatore di immagine, nonché mister fashion blogger 2020, di Augusta, Jason Milla traslocatore e viaggiatore per passione di Milano, Peter Nestory imprenditore con la passione per i viaggi di Frosinone, Concetta Pagliarella modella over ma anche imprenditrice nel settore dell’estetica di Pescara, Licia Di Bello modella over e insegnante di Roma, Piera Longo modella over e impiegata in pensione di Catania, Samuele Guerra impiegato tecnico progettista e la sua bellissima fidanza Alessia Stroescu modella di Cherascu in provincia di Cuneo, il prof. Lino Turatti CTU del Tribunale di Roma e poeta per passione di Roma, il prof di francesce Emanuele Bonfanti di Roma, Walter Sepe pensionato, ex impiegato delle ferrovie dello stato di Roma, Paola Scafati organizzatrice di eventi e imprenditrice di Roma, Ermelindo Donatiello impiegato alla Cancelleria del Tribunale di Latina, Federica giovanissima mamma di Piazza Armerina , Marco Cantavenera giovanissimo calciatore di Licata in provincia di Agrigento, Adebayo nato in Nigeria, ma residente a Taormina, viaggiatore e networker, Raffaele D’Orazi di Vitorchiano scrittore di diversi libri, tra cui Il Mistero del Moai.

Le puntate di Reality Travellers andranno in onda su Canale Italia in tutta Italia sul digitale terrestre, Tgyou24 channel web tv e Globus Television in tutta la Sicilia e piattaforma sky. Per info e iscrizioni in qualità di protagonista del reality scrivere a karmen.morello@tiscali.it o visitare la pagina fb di Reality Travellers di Carmen Morello.