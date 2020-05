La didattica a domicilio targata Cinecittà non si ferma e rilancia. Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente che permette al grande pubblico di visitare gli Studios, raddoppia il suo impegno e prolunga per tutto il mese di maggio A casa con Cinecittà, l’iniziativa pilota sulla didattica lanciata nel mese di aprile.

Dal 4 al 29 maggio i lunedì e i venerdì saranno dedicati alla scoperta di imponenti set, personaggi fantastici, sfiziose ricette ispirate ai film. Dieci nuovi appuntamenti pensati per adulti, ragazzi e famiglie, entreranno nelle case attraverso i profili social ufficiali di Cinecittà si Mostra: @Cinecittasimostra su Instagram e Facebook, @CinecittaSM per Twitter. Un’offerta completamente gratuita articolata in kit didattici con materiali scaricabili e lavorabili (postati il lunedì), e pillole video (il venerdì), pensata per creare divertenti momenti di apprendimento anche durante la Fase 2 dell’emergenza sanitaria.

Questa settimana si apre all’insegna del Centenario Felliniano con l’uscita lunedì 4 maggio del materiale sulla Venusia, il misterioso personaggio che emerge dalla laguna di Venezia all’inizio del film Il Casanova di Federico Fellini, e uno dei simboli degli Stabilimenti di Cinecittà. E il calendario include:

11 maggio: Ricette di cinema – 18 maggio: Inventa la tua scritta per Cinecittà e per il 25 maggio La torta in cielo, un affettuoso omaggio al genio di Gianni Rodari a 100 anni dalla sua nascita, che A casa con Cinecittà condivide con la decima edizione de Il Maggio dei Libri, campagna del Cepell, il Centro per il libro e la lettura, che ha deciso di includere l’appuntamento anche nel proprio calendario di eventi.

La giornata del 25 prevede in mattinata la pubblicazione dei materiali dedicati alla torta protagonista della celebre fiaba pacifista e nel pomeriggio, in diretta Facebook a partire dalle 16 sulla pagina @Cinecittasimostra, una speciale lettura di alcuni estratti del libro tra le parole di Rodari e le immagini dell’omonimo film con Paolo Villaggio durante la quale un educatore spiegherà anche come lavorare sui materiali legati alla storia. I partecipanti potranno poi condividere i propri lavori all’indirizzo visit@cinecittaluce.it

Pensate in modo particolare per il pubblico adulto invece le pillole video, che oltre ai profili social saranno tutte disponibili anche sul canale YouTube di Istituto Luce Cinecittà (@LuceCinecitta).

In cartellone l’8 maggio: Set permanenti di Firenze del 1400 e del Tempio di Gerusalemme, una visita speciale alle scenografie all’aperto degli Studios – 15 maggio: Girando a Cinecittà, mini tour di uno dei percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra – 22 maggio: Il Teatro 5, uno sguardo al più celebre degli Studi cinematografici d’Italia – 29 maggio: Le donne del cinema viaggio alla scoperta di alcune delle star che hanno varcato i cancelli di Via Tuscolana 1055.

Anche per questo nuovo ciclo A casa con Cinecittà non dimentica l’importanza dell’accessibilità dedicando due video al pubblico sordo: uno sui set di Firenze del 1400 e del Tempio di Gerusalemme il 6 maggio, e l’altro su Girando a Cinecittà con focus sulle ambientazioni del vecchio west e di un sottomarino il 20 maggio, entrambi realizzati da un educatore sordo specializzato in cinema e teatro in LIS, la Lingua dei Segni.

Ad arricchire ulteriormente questa offerta didattica il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra ha poi ideato uno speciale laboratorio per l’edizione digital dei kidpassdays, l’evento dedicato alle famiglie dal sito Kid Pass, vera e propria bussola che indica e suggerisce ai genitori passatempi intelligenti che avvicinino i ragazzi a cultura, arte, sport, e benessere.

Un’importante iniziativa che vede il più affezionato frequentatore degli Studios, Federico Fellini protagonista di Sogni in un ciak! un laboratorio digitale con video lettura e kit didattico per conoscere l’immaginario del Maestro. Per seguire l’evento basterà collegarsi alla pagina Facebook @Cinecittasimostra il 10 maggio alle 11.00. Anche in questo caso si invitano i partecipanti a condividere i propri lavori all’indirizzo visit@cinecittaluce.it

La programmazione delle attività didattiche è a cura di Barbara Goretti, Responsabile Cinecittà si Mostra e Dipartimento educativo. Le proposte sono ideate e realizzate in collaborazione con “Senza titolo” Progetti aperti alla Cultura.

A casa con Cinecittà rientra tra le iniziative grazie alle quali Istituto Luce Cinecittà aderisce con tutti i suoi siti e piattaforme social (a partire dal sito dell’immenso Archivio Luce e al sito di informazione CinecittàNews) alla campagna nazionale #IoRestoaCasa, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (Mibact).