“Cultura per tutti” è una sorta di nuovo slogan che ha adottato l’associazione “Sicilia Turismo per Tutti”, che prosegue la sua attività alla scoperta del ricco patrimonio turistico e culturale. Ieri, per esempio, Bernadette Lo Bianco, presidente dell’associazione , in collaborazione con l’Ente Sordi di Siracusa ed il suo presidente Salvatore Risuglia, si è fatta promotrice di una visita guidata, tradotta in LIS dall’interprete Salvina Mangano, a Palazzo Borgia.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dei soci di varie associazioni del territorio, i quali hanno avuto modo di conoscere uno dei tesori della città, nel cuore di piazza Duomo. “E’ stato un pomeriggio ricco di suggestioni” – ha detto al termine della visita Bernadette Lo Bianco – “speriamo che queste iniziative di ‘ Cultura per Tutti’ possano continuare e prese ad esempio, anche in altri luoghi della Sicilia e d’Italia”.