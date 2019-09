In parallelo al progetto “AscoltAPIC Chiocciole in Musica” che avrà inizio l’11 ottobre 2019 e terminerà il 22 maggio 2020, con cui l’associazione favorisce la partecipazione ai concerti del turno Blu della Stagione Concertistica dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dedicando ai propri soci e ai pazienti segnalati dai Centri di Impianti Cocleari Regionali ben 6 abbonamenti da 22 concerti l’uno, per un totale di 132 concerti;

Comunicato stampa del 23 settembre:

Progetto Cultura Museale Prescrivibile

l’APIC Associazione Portatori Impianto Cocleare è in procinto grazie alla generosa donazione pervenuta dalla Società CODEBO’ Spa ad affiancare l’iniziativa già in corso con il progetto parallelo “APICultura, per una Cultura Museale Accessibile e Prescrivibile”, anch’esso incentrato sulla sensibilizzazione all’accessibilità e la prescrivibilità culturale. L’obiettivo del nuovo progetto è di puntare sulla sempre maggiore offerta museale piemontese, al fine di organizzare visite guidate presso gli spazi espositivi che hanno già previsto quel minimo di accessibilità richiesta per chi ha problemi di udito ed è portatore di protesi acustica o impianto cocleare. L’associazione selezionerà a tal proposito i musei che rispondono a requisiti minimi di accessibilità e metterà a disposizione dei partecipanti (soci e pazienti segnalati dai centri di impianti cocleari del Piemonte) diversi pacchetti di visita.

Anche il progetto “APICultura, per una Cultura Museale Accessibile e Prescrivibile” come il precedente avrà una triplice valenza:

1 – La diffusione e la sensibilizzazione alla bellezza della cultura con lo scopo di aggregazione e confronto tra chi ha problemi di udito ed è portatore di Impianto Cocleare e/o protesi acustica.

2 – La possibilità per i Centri di Impianto Cocleare del Piemonte di utilizzare l’iniziativa come spunto sulla rieducazione uditiva, “prescrivendo” ai loro assistiti i vari percorsi di visita che verranno organizzati.

3 – La possibilità per i partecipanti interessati di provare durante i percorsi di visita le varie tecnologie attualmente dedicate a chi ha problemi di udito, nell’ambito della parità di opportunità nella diffusione della cultura.

Alla fine di ogni percorso i partecipanti saranno invitati ad un aperitivo in un locale della stessa zona del museo selezionato.

Per informazioni: info@apic.torino.it

Link dell’articolo pubblicato sul sito web APIC: http://www.apic.torino.it/index.php/tutti-inostri-articoli/164-apicultura-per-una-cultura-museale-accessibile-e-prescrivibile-2

Davide APIC TORINO

APIC – Associazione Portatori Impianti Cocleari A.P.I.C. è un’associazione a carattere volontario senza fini di lucro sorta a Torino nel 1998 ad opera di pazienti sordi profondi sottoposti ad intervento per impianto cocleare presso il Servizio di Audiologia e Foniatria dell’Ospedale Molinette. L’Associazione costituisce un punto di riferimento, di aiuto reciproco e supporto per i portatori di impianto cocleare e per i candidati all’intervento, inoltre, promuove e favorisce iniziative che rendano migliore la qualità di vita dei pazienti, coinvolgendo nei progetti il personale medico e tecnico e sensibilizzando le strutture pubbliche – sanitarie e non – per un miglioramento dell’assistenza e per la diffusione dell’informazione su questo innovativo trattamento della sordità profonda. L’iscrizione all’A.P.I.C. è aperta a tutti e costituisce il modo più semplice per sostenere chi si adopera per tutelare i diritti dei non udenti favorendo la corretta conoscenza dell’impiego dell’impianto cocleare. www.apic.torino.it