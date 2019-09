Il progetto Racconti da Museo, percorsi di visite per persone sorde e udenti insieme organizzato in collaborazione con l’Istituto Statale per Sordi, che ha riscosso un grande successo nell’estate, viene riproposto dalla Galleria Borghese con una serie di appuntamenti a partire da giovedì 12 settembre alle ore 18.

L’iniziativa, che prosegue nel coinvolgimento dei visitatori con disabilità e fragilità diverse nelle attività della Galleria Borghese nell’ambito dell’ampio programma di accessibilità avviato dal Museo, delinea percorsi tematici all’interno della collezione, affidati a storiche dell’arte sorde e udenti segnanti, per creare attraverso l’Arte momenti di socializzazione contribuendo all’abbattimento del pregiudizio nei confronti della disabilità.

Un’iniziativa innovativa perché pensata per persone udenti e sorde insieme e realizzata quindi in simultanea in italiano e in LIS, Lingua dei Segni Italiana da una storica dell’arte ‘segnante’ che già collabora con la Galleria Borghese, per agevolare i rapporti interpersonali tra persone con diverse percezioni.

Per informazioni e prenotazioni: ga-bor.accessibilità@beniculturali.it

