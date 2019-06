Sabato 15 giugno l’Ente Nazionale Sordi – Onlus, in collaborazione con il Club de I Borghi più Belli d’Italia, organizza una giornata di visite guidate e attività didattiche accessibili per adulti e bambini sordi alla scoperta del borgo di Norcia, la città di San Benedetto.

L’iniziativa rientra tra le attività del progetto AccessibItaly. Itinerari culturali accessibili per persone sorde e sordocieche, avviato dall’ENS grazie al co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Gli obiettivi principali del progetto sono la promozione del turismo accessibile e la partecipazione attiva delle persone sorde alla vita culturale e sociale del Paese.

In linea con la proclamazione del 2019 come Anno del Turismo Lento e in sinergia con il Club de I borghi più Belli d’Italia, l’ENS ha quindi deciso di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni di 21 piccoli centri italiani pianificando itinerari accessibili alla comunità sorda, fisici e virtuali.

Tra gli obiettivi di AccessibItaly, infatti, c’è anche la realizzazione di una Web App che permetterà alle persone sorde – grazie a videoguide in Lingua dei Segni Italiana con sottotitoli e voce narrante accessibili a tutti – di scoprire appieno la bellezza dei borghi selezionati.

Norcia rientra in questa lista ristretta: durante la mattinata ammireremo le sue bellezze artistiche, sopravvissute quasi per miracolo ai numerosi terremoti grazie alla forza e all’orgoglio dei nursini, conosceremo la profonda spiritualità benedettina riscontrabile in ogni angolo del borgo e avremo una prova della sua fama gastronomica, assaggiando alcune delle eccellenze del territorio. Tutte le attività saranno rese accessibili grazie alla presenza di interpreti in Lingua dei Segni Italiana e, per i bambini, di educatori sordi.

La giornata sarà anche l’occasione per produrre i contenuti video che saranno ospitati nella Web App.

