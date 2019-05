LISten Project si avvale della collaborazione dei dipartimenti educativi di Accademia Carrara di Bergamo, GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Mambo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Pirelli HangarBicocca e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

LISten Project è il nuovo progetto promosso da The Blank Educational finalizzato all’incremento dell’accessibilità e dell’inclusione del pubblico sordo alla progettualità culturale di The Blank e al patrimonio artistico contemporaneo.

The Blank Educational LISten Project ha selezionato tramite bando 9 persone sorde e udenti con competenze linguistiche in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e in italiano per avviare un percorso di formazione legato all’arte, all’educazione al patrimonio e alla mediazione culturale. Il progetto scaturisce dalla percezione che l’arte visiva, spesso criptica e di difficile lettura anche per chi dispone di ogni fonte d’informazione, risulta ancora più inaccessibile per le persone non udenti madrelingua LIS. Questa forma di esclusione determina come diretta conseguenza anche la difficoltà, da parte del pubblico sordo, ad avviare un percorso professionale nell’ambito dell’arte, della sua creazione, diffusione o condivisione.

Basandosi sulle numerose ricerche sull’audience engagement e l’audience development, The Blank Educational LISten Project sperimenta una strategia di valorizzazione e mediazione del patrimonio artistico contemporaneo in grado, al tempo stesso, di stimolare la partecipazione e l’inclusione del pubblico sordo.

LISten Project prevede la creazione di uno staff di mediatori competenti in materia di arte contemporanea e didattica dell’arte, in grado di progettare e condurre percorsi educativi, visite guidate e workshop da sviluppare all’interno della programmazione culturale di The Blank e in sinergia con le istituzioni museali del territorio lombardo. I candidati parteciperanno a un programma di giornate di formazione che si svolgeranno tra maggio e novembre presso alcune delle maggiori istituzioni italiane dedicate all’arte moderna e contemporanea, in collaborazione con i rispettivi dipartimenti educativi: Accademia Carrara di Bergamo, GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Mambo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Pirelli HangarBicocca e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea.

Gli incontri, condotti da professionisti in ambito museale e supportati da un interprete LIS, permetteranno di approfondire la conoscenza dei diversi patrimoni museali e di studiare metodologie e progettualità educative e di accessibilità sviluppate dalle diverse istituzioni. A conclusione di ogni giornata formativa verrà dedicato un focus al corretto uso dei termini artistici in Lingua dei Segni Italiana.

Calendario

27 Maggio | Accademia Carrara di Bergamo

17 Giugno| GAMeC – Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo

2 Luglio | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

5 Settembre | Pirelli HangarBicocca

10 Ottobre | Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea

15 Novembre| Convegno in occasione di The Blank ArtDate (14-17 Novembre 2019)

