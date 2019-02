Presentata a Milano, in apertura della fashion week dedicata alle collezioni donna per l’autunno inverno 2019-20, la collezione “I see” della designer Elvira Shipitsina con il suo marchio Esh by esh. La collezione è stata presentata da Mireia Mendoza Bonnin, la prima modella sordo/cieca sulla passerella della settimana della moda che, in passerella, si è aiutata con il bastone ed è stata supportata da un’altra modella.

La linea dell’etichetta di maglieria di lusso si declina in una miscele di filati naturali di alta qualità, ha spiegato il brand attraverso una nota.

Inoltre, il brand con il progetto Esh by esh – “That Red sweater” supporta i sordociechi .

“Lascia che l’aiuto sia di moda”, ha spiegato, nella nota, Elvira Shipitsina, designer e ideatrice di Esh.

Uno dei colori principali della collezione è il rosso.

“Il marchio Esh by esh nasce in un clima piuttosto freddo in Lettonia e ciò che abbiamo notato è che con l’inverno in arrivo i paesaggi urbani diventano neri e grigi, con le foglie che cadono dagli alberi e le persone si adattano alla natura, indossando abiti più scuri, rendendo il mondo visivamente noioso. Quindi abbiamo pensato che oltre a rendere le persone calde in questo periodo dell’anno, dovremmo anche renderle capaci di decorare il mondo con l’abbigliamento che indossano. Essere in grado di dare una chiamata all’azione, gioia e amore a coloro che li vedono”, ha aggiunto Shipitsina, parlando della collezione” I see “.

Mireia Mendoza Bonnin, la modella sordo/cieca, che ha presentato la collezione, è nata sorda sull’isola di Maiorca. Attualmente ha una capacità parziale di ascoltare e vedere, anche se sa che sta perdendo la vista giorno dopo giorno e un giorno si sveglierà totalmente cieca. La retonisi pigmentaria, infatti, è una malattia per la quale oggi la medicina non ha ancora una cura.

Foto; Collezione I see, foto credit Saverio Chiappalone, dall’ufficio stampa Esh by esh

