SALERNO – Metti una domenica al museo. Con mamma e papà, con amici e parenti. Magari anche col direttore in persona che ti guida per le gallerie d’arte.

Sì, ma quella di domenica 20 gennaio è una visita speciale. Anzi, normale. E ‘normalissima’ vorrebbe essere. È lo scopo della prima giornata di ”L’ Arte abilita tutti”, che terrà presso il Museo Diocesano “San Matteo”. L’iniziativa è promossa dal Direttore del Museo Diocesano, Don Luigi Aversa, unitamente all’associazione Unitalsi. Appuntamento alle ore 15.30.

Il fine è avvicinare tutti all’arte, anche coloro che di solito hanno difficoltà nell’accesso ordinario ai luoghi di cultura. Con questa giornata si vorrebbe infatti ‘normalizzare’ la fruizione pubblica in chiave inclusiva.

Le associazioni e gli enti salernitani attivi sul fronte della disabilità sono perciò invitati a partecipare – in forma gratuita – al piccolo grande evento di arte e progresso sociale. Il bello – si diceva – è che il Direttore terrà personalmente una visita guidata nelle sale museali, affiancato da un esperto del linguaggio dei segni per agevolare la visita ai non udenti.

Così spiega il direttore Don Luigi Aversa: “Il Museo Diocesano è un Museo senza barriere, una struttura all’avanguardia dove tutti gli spazi, sia quelli nelle sale e che dell’ascensore, sono stati progettati in modo da essere utilizzabili e percorribili da tutti, inoltre all’interno della vasta collezione del museo sono presenti delle riproduzioni delle opere in formato tattile per i non vedenti.” (g. f.)