Bologna, 5 gennaio 2019 – Un giorno speciale per tutti i bimbi, quello dell’Epifania. E tantissime iniziative lo celebreranno tra sabato e domenica. Alle 11 oggi la Befana è sotto le Due Torri per aprire la Casa della Befana in piazza di Porta Ravegnana grazie alla Cna e all’arredamento Ikea. Alle 17 poi (anche domani alla stessa ora) sarà al Teatro Duse ‘Robin Hood il musica’ di Fantateatro.

Sempre oggi però ci sono altri appuntamenti da non perdere. All’ippodromo Arcoveggio infatti, dalle 15,30 spettacolo per i bambini ‘Aspettando la Befana’ che domani, alle 14,30 arriverà a cavallo, anzi in Sulky (la carrozzella del trotto) trainata da un magnifico cavallo da corsa, per la grande festa all’ippodromo. Domani infatti l’appuntamento per grandi e piccoli è con il Gran Premio della Vittoria di trotto Trofeo Qn-il Resto del Carlino-Qs, in collaborazione con Qn il Resto del Carlino Qs e Cavallo Magazine. Per tutto il pomeriggio di domani ci saranno animazioni e piccoli doni, lo spettacolo ‘La Befana e altre storie’, letture animati e persino proge di kun fu. Per chi vuole conoscere più da vicino il mondo dell’ippodromo, l’Hippo-tram sarà a disposizione per un tour fino alle scuderie dei bellissime cavalli da corsa, con un biglietto simbolico che andrà in beneficenza all’associazione Amici di Luca, con cui l’ippodromo ormai collabora da alcuni anni.

Anche a Fico, il parco agroalimentare, oggi e domani la Befana ha parecchio da fare. Oggi alle 15,30 al teatro Arena il Burattinificio Mangiafuoco propone lo spettacolo ‘L’Epifania della Strega Zucchero a(f)filato’. Ma già dalla mattina si tiene la Festa della caramella e della liquerizia con dimostrazioni dal vivo della lavorazione delle caramelle bicolorie dalla creazione dei bastoncini e del carbone dolce. Al pomeriggio di oggi e domani un corso per ‘Piccoli aiutanti della Befana’ con il maestro caramellaio che insegna a preparare leccalecca e bastoncini (su prenotazione). Domani alle 15,30 la lezione (a pagamento) sarà invece sul carbone.

Domenica, si comincia alle 9.30 al teatro Antoniano con la Befana del Poliziotto Sap: il sindacato di polizia propone uno spettacolo presentato da Paolo Maria Veronica con Nathalie Caldonazzo madrina d’eccezione; tra gli ospiti, i comici Alvaro Vitali e Giovanni Cacioppo, poi Andrea Vasumi e Claudia Cieli, Mirco Menegatti, Magalena, Mago Buzzo, Mago Marfi, il cantante Franco D’Elia e spettacoli Fantateatro, Idra e del mago El Diablo. Manifestazione gratuita, seguita da doni per i bimbi.

Per il 35esimo anno di fila, inoltre, torna la Befanep, che alle 10 di domenicaatterrerà con la scopa all’ospedale pediatrico Gozzadini. La befana partirà dal reparto di Neuropsichiatria infantile per poi visitare tutti i reparti e portare doni ai bambini; alle 11 nella sala da pranzo di Neuropsichiatria saluterà il presidente di Fanep Valentino di Pisa, il direttore di Npi Duccio Maria Cordelli e il ‘papà’ di Fanep Emilio Franzoni. Testimonial dell’evento Silvia Mezzanotte, Barbara Cola, Paolo Mengoli e Andrea Mingardi. Il vescovo Zuppi celebrerà la messa alle 10 nella chiesa di San Michele in Bosco, per poi visitare i piccoli pazienti del Rizzoli.

Sempre domani, alle 11,30 e alle 16,30 spettacolo interattivo ‘Una Befana da favola’, di gioco in gioco per riscoprire la bellezza delle fiabe e dei racconti. Anche qui c’è la Casa della Befana, con la vecchia cucina, i pentoloni fumanti e i dolcetti pronti. Tornando in centro, sotto le Due Torri apertura straordinaria di ArtigianArte di Cna e il giro della Befana sul calesse di Giancarlo Saveri, con la somarina Bianchina. Caldarroste di Nicola Fusaro.

Alle 15 invece la vecchina arriverà alla sede di via Corticella dell’Ens, Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi, ad allietare la giornata dei bimbi non udenti; con lei ci sarà il duo I Comici del Sud. La Cineteca dalle 15.30invita soci, bambini e parenti ad assistere ai due mediometraggi ‘Il Gruffalò’ e ‘Il Gruffalò e la sua piccolina’; verrà poi donata una calza a tutti i piccini.

In piazza Maggiore, sempre alle 15.30, arriva la Befana Europea, che leggerà la filastrocca dei Bambini; le si potranno regalare disegni e letterine. La festa proseguirà poi alla pasticceria Pistone (Strada Maggiore, 32) con tante sorprese. Continuano inoltre gli appuntamenti della ‘Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli di Luca De Nigris’.

Infine un salto in provincia: a Castenaso, al centro culturale L’Airone, l’associazione ‘Gli amici di Fiesso’ organizza un pranzo di beneficenza con la Pro loco, alle 12.30. Prenotazione obbligatoria (051/786784; 338/1083755 oppure 338/1257936).

I re magi in corteo verso il presepe

Domenica, con la festa dell’Epifania, si ricorda l’omaggio dei Re Magi a Gesù Bambino. Una festa che – con la rilettura del viaggio dei tre re, simboli dei popoli del pianeta – è facile sentire come attuale. L’appuntamento comincia alle 14,45 dal parco della Montagnola con il suggestivo corteo che si snoderà per le vie del centro storico tra cammelli, cavalli e legionari romani, accompagnati dalle più belle maschere natalizie. Alle 15 in piazza Maggiore si aprono i laboratori dedicati ai più piccoli mentre alle 15,30 sul sagrato di San Petronio dove campeggia il Presepe vivente, l’arcivescovo Zuppi saluterà i fedeli e la città. Alle 17,30 poi nella cattedrale di San Pietro celebrerà la ‘Messa dei popoli’ che quest’anno in particolare vuole sottolineare il carattere multietnico della festa e dell’accoglienza, con canti e preghiere in varie lingue, in rappresentanza di tutte le comunità cristiane presenti sul nostro territorio.

