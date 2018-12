Caserta – Il 28 dicembre alle ore 16 (fino alle ore 19), per celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti delle persone con disabilità, è in programma la visita guidata agli Appartamenti storici della Reggia di Caserta in Lingua Italiana dei Segni.

La visita, organizzata in collaborazione con l’Associazione Alphabeth Onlus, si svolgerà con il supporto della VideoguidaLIS, realizzata dalla digi.Art per la Reggia di Caserta, per offrire una più ampia accessibilità e ulteriori strumenti di visita al monumento vanvitelliano.

Per vedere la VideoguidaLIS dedicata alla Reggia di Caserta CLICCA QUI oppure puoi collegarti direttamente con i QR-Code nelle sale degli Appartamenti Storici.

Ingresso gratuito.

https://casertaweb.com