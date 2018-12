In-Segnare Cinecittà

Cinecittà si Mostra è sempre più inclusiva e accessibile e allarga l’esperienza di visita ai set e alle mostre permanenti anche al pubblico sordo con In-Segnare Cinecittà, un progetto che coinvolge educatori sordi specializzati che condurranno i visitatori sordi alla scoperta di Cinecittà.

In-segnare Cinecittà prevede due tipologie di visite con attività condotte in Lingua dei Segni da parte di educatori sordi specializzati senza intermediazione dell’interprete e attività realizzate in co-conduzione tra un educatore sordo e un educatore udente per un pubblico eterogeneo – sordi e udenti – offrendo un’esperienza inclusiva di fruizione.

L’iniziativa prende il via a dicembre con un programma di visite guidate, visite animate e laboratori in Lingua dei Segni rivolti a tutte le fasce di età: famiglie, bambini e adulti.

Le visite guidate faranno conoscere la storia dei grandi set, delle produzioni, dei film e dei personaggi che hanno reso famosa la Fabbrica dei sogni.

Le visite animate ai set e i laboratori faranno scoprire in maniera divertente la finzione scenografica per vivere e sperimentare la magia del cinema.

Queste nel dettaglio le attività previste per le giornate dedicate a In-segnare Cinecittà:

Venerdì 14 dicembre

a partire dalle ore 18:00

– Presentazione di In-Segnare Cinecittà

Il nuovo servizio di visite guidate, animate e laboratori in lingua dei segni per adulti, famiglie e scuole, a cura del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra condotti da guide ed educatori sordi.

– Proiezione in prima italiana del documentario “Deaf Jam”

Diretto da Judy Lieff, il film racconta la storia di Aneta Brodski, una ragazza sorda affascinata dalla possibilità di esprimere sé stessa e le proprie emozioni attraverso la lingua dei segni, e del suo ‘viaggio’ nel mondo della Slam Poetry, forma espressiva tradizionalmente orale.

– Performance del poeta sordo Nicola Della Maggiora

esibizione dal vivo di poesia in lingua dei segni.

Sabato 15 dicembre

ore 11:00

– Visita guidata adulti in Lingua dei Segni

La visita guidata ai set è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, tra i viali alberati, i teatri di posa i visitatori possono scoprire i luoghi della produzione cinematografica, immergersi nell’epoca di Giulio Cesare nel set di Roma antica e arrivare al monumentale tempio di Gerusalemme.

Domenica 16 dicembre

ore 11:00

– Visita guidata adulti in Lingua dei Segni

La visita guidata ai set è un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio, tra i viali alberati, i teatri di posa i visitatori possono scoprire i luoghi della produzione cinematografica, immergersi nell’epoca di Giulio Cesare nel set di Roma antica e arrivare al monumentale tempio di Gerusalemme.

ore 11:00

– Visita animata bambini in Lingua dei Segni e in italiano

La visita animata è un percorso co-condotto da educatori sordi e udenti che consente di toccare con mano i materiali della finzione, vedere colori e decorazioni di epoche differenti, conoscere i retroscena della costruzione scenografica. Attraverso brevi attività didattiche, bambini e ragazzi potranno partecipare in maniera attiva alla visita e comprendere i retroscena della finzione.

Informazioni pratiche

Ingresso e biglietteria:

Studi di Cinecittà – Roma, Via Tuscolana 1055

cinecittasimostra.it

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a didattica@cinecittaluce.it

Ogni attività ha un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 20.

Costi

Adulti 13,00 euro – Bambini (da 6 a 12 anni) 7,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis.

Biglietto Famiglia 40,00 euro (valido per 2 adulti + 2 ragazzi fino ai 18 anni).

Ad eccezione di quello Famiglia, acquistabile solo alla biglietteria di Cinecittà si Mostra, possono essere acquistati anche sul sito Ticketone.it

Progetto a cura del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra con la collaborazione di “Senza titolo” Progetti aperti alla Cultura.–

