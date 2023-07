Tra Covid, shock meteorologici e guerre alla fame ci sono 122 mln di persone in più rispetto al 2019 per un totale di 783 mln di denutriti

Lo rileva un rapporto di cinque agenzie Onu che sottolinea anche come circa il 29,6% della popolazione mondiale, pari a 2,4 miliardi di persone, non ha un accesso costante al cibo e tra questi, circa 900 milioni di persone hanno affrontato una grave insicurezza alimentare rimanendo senza cibo per uno o più giorni. IL RAPPORTO.

Dal 2019 al 2023 è aumento di122 milioni il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo passando da 691 a 783 milioni in totale.

Questo spaventoso incremento è sostanzialmente dovuto a tre fattori: la pandemia e i ripetuti shock meteorologici e i conflitti, compresa la guerra in Ucraina.

Lo rileva l’ultimo rapporto sullo stato della sicurezza alimentare e della nutrizione nel mondo (SOFI) pubblicato congiuntamente da cinque agenzie specializzate delle Nazioni Unite: Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e Programma alimentare mondiale (WFP).

L’Africa rimane la regione più colpita con una persona su cinque che soffre la fame nel continente, più del doppio della media globale e se le tendenze attuali non si invertiranno l’obiettivo di sviluppo sostenibile di porre fine alla fame entro il 2030 non sarà raggiunto, avvertono le cinque agenzia dell’Onu.

“Ci sono raggi di speranza, alcune regioni sono sulla buona strada per raggiungere alcuni obiettivi nutrizionali per il 2030. Ma nel complesso, abbiamo bisogno di uno sforzo globale intenso e immediato per salvare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Dobbiamo costruire la resilienza contro le crisi e gli shock che guidano l’insicurezza alimentare, dal conflitto al clima, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres attraverso un videomessaggio durante il lancio del rapporto presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

I capi delle cinque agenzie delle Nazioni Unite scrivono nella prefazione del rapporto: “Senza dubbio, il raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile di Fame Zero entro il 2030 rappresenta una sfida scoraggiante. In effetti, si prevede che quasi 600 milioni di persone soffriranno ancora la fame nel 2030. I principali fattori dell’insicurezza alimentare e della malnutrizione sono la nostra “nuova normalità” e non abbiamo altra scelta che raddoppiare i nostri sforzi per trasformare i sistemi agroalimentari e sfruttarli verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2 (SDG 2)”.

Il rapporto rileva inoltre che circa il 29,6% della popolazione mondiale, pari a 2,4 miliardi di persone, non aveva un accesso costante al cibo, come misurato dalla prevalenza di insicurezza alimentare moderata o grave. Tra questi, circa 900 milioni di persone hanno affrontato una grave insicurezza alimentare.

Nel frattempo, la capacità delle persone di accedere a diete sane è peggiorata in tutto il mondo: più di 3,1 miliardi di persone nel mondo – ovvero il 42 percento – non potevano permettersi una dieta sana nel 2021. Ciò rappresenta un aumento complessivo di 134 milioni di persone rispetto al 2019.

Milioni di bambini sotto i cinque anni continuano a soffrire di malnutrizione: nel 2022, 148 milioni di bambini sotto i cinque anni (22,3%) erano rachitici, 45 milioni (6,8%) erano denutriti e 37 milioni (5,6%) erano in sovrappeso.

Sono stati osservati progressi nell’allattamento al seno esclusivo con il 48% dei bambini sotto i 6 mesi di età che beneficiano di questa pratica, vicino all’obiettivo del 2025. Tuttavia, saranno necessari sforzi più concertati per raggiungere gli obiettivi di malnutrizione del 2030.

Il rapporto esamina anche l’aumento dell’urbanizzazione come un “megatrend” che influisce su come e cosa mangiano le persone. Con quasi sette persone su dieci che si prevede vivranno in città entro il 2050, i governi e altri che lavorano per affrontare la fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione devono cercare di comprendere queste tendenze all’urbanizzazione e tenerne conto nelle loro politiche, averte il rapporto.

In particolare, il semplice concetto di divario rurale e urbano non è più sufficiente per comprendere i modi in cui l’urbanizzazione sta modellando i sistemi agroalimentari. È necessaria una prospettiva più complessa del continuum rurale-urbano, considerando sia il grado di connettività che le persone hanno sia i tipi di connessioni che esistono tra le aree urbane e rurali.

Il rapporto illustra che gli acquisti di cibo sono significativi non solo tra le famiglie urbane ma anche in tutto il continuum rurale-urbano, comprese quelle che risiedono lontano dai centri urbani. I nuovi risultati mostrano anche come il consumo di alimenti altamente trasformati sia in aumento anche nelle aree periurbane e rurali di alcuni paesi.

Sfortunatamente, le disuguaglianze spaziali rimangono. L’insicurezza alimentare colpisce più persone che vivono nelle zone rurali. L’insicurezza alimentare moderata o grave ha colpito il 33% degli adulti che vivono nelle aree rurali e il 26% nelle aree urbane.

La malnutrizione infantile mostra anche specificità urbane e rurali: la prevalenza dell’arresto della crescita infantile è più alta nelle aree rurali (35,8%) che nelle aree urbane (22,4%). Il deperimento è più alto nelle aree rurali (10,5%) che nelle aree urbane (7,7%), mentre il sovrappeso è leggermente più diffuso nelle aree urbane (5,4%) rispetto alle aree rurali (3,5%).