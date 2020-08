Coronavirus nel mondo, Putin: “Secondo vaccino pronto a settembre”. Mascherine obbligatorie a Parigi

L’annuncio del primo ministro Castex. Merkel valuta di mettere al bando i grandi eventi fino al 2021. Von der Leyen: “Commissari rispettino regole anti-Covid”. Impennata di casi in Corea del Sud

Sono oltre 24 milioni i casi di coronavirus registrati nel mondo. Le vittime sono ormai piĂą di 826mila. Tra ieri e oggi negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 43 mila nuovi contagi per un totale di 5,8 milioni di persone colpite da Covid-19. I morti nelle ultime 24 ore sono stati duemila e hanno aumentato il totale dei decessi che ora si sta velocemente avvicinando ai 180mila. Gli Usa restano i piĂą colpiti, seguiti da India e Brasile, entrambi con oltre tre milioni di casi.

Putin: secondo vaccino pronto a settembre

Dopo “Sputnik V” registrato tre settimane fa, la Russia lancerĂ un secondo vaccino contro il coronavirus a settembre. Lo ha detto in un’intervista tv il presidente russo Vladimir Putin. “Il nuovo farmaco sarĂ pronto a settembre, il celebre Istituto Vector di Novosibirsk ci sta lavorando”. I due vaccini, ha aggiunto, “competeranno l’uno con l’altro” e avranno “la stessa efficacia”.

Francia, Castex: “Mascherine obbligatorie in tutta Parigi”

Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato che a Parigi “il prefetto, previa consultazione con la sindaca Anne Hidalgo, estenderĂ l’uso l’obbligo dell’uso della mascherina a tutta la capitale” invece che solo in alcune zone come previsto ora. Il capo del governo ha dunque annunciato l’inserimento di altri 19 dipartimenti nella lista delle “zone rosse”. Secondo quanto riporta Le Monde, il premier ha spiegato che in queste zone “è stata superata la sogna dei 50 positivi ogni 100mila abitanti” e ha assicurato che il governo “continuerĂ a occuparsi delle conseguenze sociali ed economiche”. La mascherina sarĂ obbligatoria “per tutti” anche nelle universitĂ .

“La regola è semplice – ha spiegato Castex – la mascherina sarĂ d’ora in poi obbligatoria in tutti gli spazi chiusi in cui sono presenti diverse persone”. Il ministro dell’Istruzione nazionale, Jean-Michel Blanquer, ha successivamente ricordato la regola giĂ annunciata nei giorni scorsi per tutti gli studenti alla riapertura delle scuole: “Mascherina obbligatoria per tutti gli adulti presenti nelle scuole, dalla materna all’ultimo anno di liceo. Mascherina per tutti gli studenti a partire dalla prima media (11 anni)”.

Merkel: bando a grandi eventi fino al 2021

La cancelliera tedesca Angela Merkel sta considerando di vietare tutti i grandi eventi, tra concerti, festival e manifestazioni sportive, fino al 31 dicembre. Secondo quanto scrive l’agenzia stampa Dpa citando fonti del governo, la decisione è stata presa in vista dell’incontro previsto con i capi dei 16 governi regionali. Potranno essere fatte eccezioni sui grandi eventi nei land con un basso tasso di contagio, a condizione che siano presenti solo persone residenti nella regione o provenienti da aree con la stessa situazione sanitaria. La cancelliera chiederĂ anche di limitare le riunioni private ad un massimo di 25 persone, che potranno salire a 50 in luoghi pubblici come i ristoranti. Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati oltre 1.5mila nuovi casi. Il totale dei contagi è di circa 238mila. Il totale dei decessi ha superato i 9,2mila.

India, oltre 75mila contagi giornalieri

L’India ha registrato un record di 75.750 contagi giornalieri di coronavirus. Il nuovo bollettino delle autoritĂ sanitarie porta a oltre 3,3 milioni le persone contagiate dall’inizio della pandemia. Di queste, circa 2,5 milioni sono guarite, precisa il ministero della Salute. I morti delle ultime 24 ore sono stati piĂą di mille, per un totale di 60,472 decessi.

Ue, Von der Leyen: “Commissari rispettino regole anti-Covid”

“Nelle attuali circostanze, in cui l’Europa lotta per limitare la diffusione del coronavirus, gli europei fanno sacrifici e accettano restrizioni dolorose, mi aspetto che i membri del collegio siano particolarmente vigili nel rispettare le leggi e i regolamenti nazionali o regionali”, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa dopo le dimissioni del commissario al Commercio Phil Hogan, che la presidente ha ringraziato per il suo “instancabile lavoro” come commissario, sia al Commercio che all’Agricoltura (con Jean-Claude Juncker)

DI ENRICO FRANCESCHINI

Corea del Sud, impennata di contagi

La Corea del Sud ha registrato un aumento di nuovi contagi, avvicinando i massimi degli ultimi sei mesi: 441 casi, di cui 434 di trasmissione domestica, per la prima volta oltre quota 400 dal 7 marzo quando si attestarono a 483. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), il totale delle infezioni è salito a quasi 19mila, alimentato dai nuovi focolai delle chiese di Seul. Da oggi l’Assemblea nazionale, il parlamento sudcoreano, è in lockdown dopo il contagio accertato di un giornalista.