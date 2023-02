Seminario “I sorrisi non bastano” – Terni 21 febbraio 2023

I SORRISI NON BASTANO

Martedì 21 Febbraio 2023 – Ore 14.30 – 17.30

Sala Consiliare del Comune di Terni

Palazzo Spada – P.zza M. Ridolfi 1, Terni

La FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap ha promosso una serie di incontri di riflessione e formazione sulla relazione tra comunicazione, informazione e disabilità: una relazione che, nonostante diversi passi in avanti, appare ancora oggi impregnata da paternalismo, pietismo, infantilizzazione e da una totale ignoranza delle fondamentali regole per una comunicazione realmente accessibile, fruibile e inclusiva.

https://www.youtube.com/live/_9geAyGZMDY?feature=share

Un percorso in quattro tappe che si è sviluppato nello scorso autunno tra Lamezia Terme, Gorizia, Milano e Napoli e che ha visto la partecipazione di numerosi giornalisti, comunicatori, operatori sociali e leader associativi. Una serie di incontri, in cui sono stati approfonditi i temi del linguaggio, dell’accessibilità, della narrazione cinematografica e delle storie di vita nei mass media. Un’occasione anche per raccogliere il punto di vista dei partecipanti sulle difficoltà che oggi si incontrano a parlare della disabilità nei diversi mezzi di comunicazione.

L’ultimo incontro si svolgerà a Terni e, sempre con un taglio formativo, cercherà di mettere a fuoco quanto acquisito nei diversi incontri e di confrontarsi sulle sfide che il mondo associativo e quello della comunicazione hanno di fronte. Perché quello che appare chiaro è che la difesa e la promozione dei diritti delle persone con disabilità passa, oggi come ieri, anche attraverso una buona attività di comunicazione. Una proposta formativa pensata per giornalisti e comunicatori, aperta a tutte le persone che, a diverso titolo, sono interessate all’argomento.

Il seminario sarà preceduto dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal Focus Group “I social … per i diritti? Una sfida aperta anche per le associazioni” a cura di Giovanni Merlo (Ledha)

Programma Seminario formativo

“I sorrisi non bastano … o è meglio evitarli?”

La disabilità è una questione di diritti umani; dobbiamo comunicarlo

Saluti istituzionali

Maria Luisa Meacci – FISH Umbria

Vincenzo Falabella – Presidente Nazionale FISH

Cristiano Ceccotti – Assessore al Welfare Comune di Terni Capofila Zona Sociale n.10

Maurizio Cecconelli -Assessore alla cultura, Comune di Terni

Paola Fioroni – Osservatorio Regionale sulla condizione delle Persone con disabilità

Giorgio Pezza – Direttore Responsabile SUTV

Modera Andrea Tonucci – AVI Umbria

Relazioni introduttive – “I sorrisi non bastano – apprendimenti e domande aperte”

di Giovanni Merlo – Ledha e Ciro Oliviero – Ufficio stampa FISH

Tavola rotonda – “Se i sorrisi non bastano, cosa possiamo fare?”

Modera Giovanni Merlo – Ledha

Intervengono Stefano Borgato – Superando.it, Donatella Binaglia – Ordine dei Giornalisti, Michela Bizzarri – Ordine Assistenti sociali, Maurizio Trezzi – Università IULM, Silvia Brena (Vox Diritti – Osservatorio Italiano sui Diritti), Cristina Strappaghetti – responsabile formazione area sociale SUTV.

Conclusioni di Vincenzo Falabella – Presidente Nazionale FISH

Il seminario è aperto a tutti e gratuito .

Verrà garantito il servizio di sottotitolazione a cura di Fiadda.

Sarà possibile partecipare in presenza e online.

Per partecipare in collegamento è obbligatorio registrarsi al seguente link