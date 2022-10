Al via il più grande evento musicale ideato da MED-EL per celebrare gli artisti internazionali che soffrono di perdita uditiva

PUBBLICITA

Milano, 6 ottobre 2022 – Sin dal suo primo impianto cocleare presentato nel 1977, MED-EL – leader mondiale nelle soluzioni impiantabili per l’udito – si è distinta nel creare una forte connessione tra le persone che soffrono di perdita uditiva e la musica.

Comunicato stampa

06.10.2022_SOUND SENSATION Il più grande evento musicale ideato da MED-EL per celebrare gli artisti internazionali che soffrono di perdita uditiva

Quest’impegno si concretizza quest’anno con il Sound Sensation Festival, che sarà trasmesso online dal 6 all’8 ottobre sulla pagina dedicata, un momento unico in cui sarà possibile vivere la magia della musica. Cantanti e musicisti provenienti da tutto il mondo si esibiranno insieme ad artisti rinomati, tra cui l’ensemble della Filarmonica di Vienna, il violinista Yury Revich e la vincitrice dell’Eurovision Conchita Wurst, dimostrando quanto la musica riesca ad unire le persone.

La musica, un’emozione che appartiene a tutti

Per molte persone, la passione per la musica è una parte essenziale della vita. Dare la possibilità ai musicisti con impianto cocleare di esibirsi su un palcoscenico è un gesto importante, che vuole ispirare tutte le persone affette da ipoacusia in tutto il mondo a seguire le proprie passioni e a non rinunciare ai propri sogni. Il festival virtuale è dedicato a tutti i musicisti che non si arrendono e superano le difficoltà con il duro lavoro e il talento naturale.

“Quando le persone perdono l’udito ci raccontano spesso di sentire la mancanza delle voci dei familiari, degli amici, dei suoni della natura e della musica. In realtà, molti dei nostri formidabili utenti tornano ad ascoltare la musica e a suonare. Questo festival nasce ed è stato ideato come celebrazione del loro amore per la musica e per la vita. Siamo orgogliosi di vedere tanti utenti MED-EL raggiungere risultati incredibili in un mondo fatto di suoni, musica ed emozioni“, afferma Marcus Schmidt, Corporate Marketing Director di MED-EL.

Concerti, workshop e un Grand Finale

Organizzato e ospitato da MED-EL, l’evento virtuale sarà il più grande festival musicale al mondo che la comunità degli specialisti dell’udito abbia mai visto. Unirà le persone con perdita uditiva, le loro famiglie e i professionisti nel campo dell’otorinolaringoiatria come protagonisti di una serie di eventi online locali e nazionali. Concerti su piccola scala promossi da utenti di impianti uditivi, workshop e un simposio per professionisti dell’udito sono alcuni degli appuntamenti previsti, che culmineranno nel Grand Finale l’8 ottobre.

“Sono orgoglioso e felice di poter partecipare a questo evento. La musica significa molto per me. Grazie al mio impianto cocleare non ho dovuto rinunciare a questa passione e sto riconquistando una parte importante della mia vita” ha dichiarato Alberto Trump, utente IC di Torino.

Il festival durerà 3 giorni e avrà un ricco programma per tutti coloro che amano la musica e per chi è interessato alla riabilitazione. Ci saranno infatti:

Workshop interattivi per genitori, utenti di impianti e specialisti della riabilitazione;

Brevi concerti giornalieri con esibizioni musicali da parte di artisti internazionali;

Un “Best Of” con un’ampia varietà di attività musicali dedicati agli utenti MED-EL.

L’intero festival sarà trasmesso a livello globale e sarà disponibile per tutti, con modalità on-demand.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dell’evento.

A proposito di MED-EL

