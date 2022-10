PUBBLICITA

Martedì 18 ottobre 2022, nella Mediateca “Giuseppe Guglielmi” a Bologna, si tiene il convegno “ACCESs. Accessibilità cultura comunicazione e sottotitoli per le persone sorde”, appuntamento conclusivo dei tre anni di percorso del progetto “ACCESs”, presentato dal Coordinamento FIADDA Emilia Romagna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

La prima parte del convegno, dalle ore 9 alle 13, è dedicata al racconto del progetto, che ha avuto come obiettivi informare, formare, sperimentare soluzioni e tecnologie, attivare buone prassi nei confronti delle persone con disabilità uditiva, nella consapevolezza che quanto è fondamentale per loro è anche utile a tutti. Si è quindi cercato di diffondere la sottotitolazione in diretta, specialmente nei contesti pubblici, spesso meno inclusivi (convegni, manifestazioni, eventi teatrali), ma anche nella produzione video di ogni genere, come buona prassi per superare le barriere della comunicazione. Sono stati inoltre realizzati corsi per gli insegnanti, generalmente impreparati a cogliere i bisogni degli studenti con disabilità uditiva, ed è stata prodotta informazione/formazione per giornalisti, guide turistiche, operatori dei musei.

Nel corso del pomeriggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, viene presentata la parte del progetto realizzata con i musei dell’Emilia-Romagna coinvolti, in cui sono state attivate azioni per migliorare la fruibilità, in modo da estendere alle persone sorde la possibilità di partecipare a esperienze culturali da cui spesso sono escluse. In questo percorso è stata fondamentale la collaborazione con il Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, impegnato a favorire l’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità e anche di quelle con disabilità uditiva. Altri partner del progetto sono stati Fondazione Gualandi e Fondazione ASPHI.

Il convegno viene sottotitolato in diretta e trasmesso online. Per la partecipazione in presenza è richiesta l’iscrizione tramite email: coordinamento@fiaddaemiliaromagna.org (fino al raggiungimento dei 50 posti disponibili). Per assistere alla diretta streaming: https://bit.ly/3fXJyRB.

