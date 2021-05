Ravenna – Manca poco al 30 maggio, data in cui la città di Ravenna darà il via alla Ravenna Music Race, l’evento podistico organizzato da Maratona di Ravenna Città d’Arte in collaborazione con Radio Bruno. La kermesse podistica ha scelto come brano ufficiale “Corro come il vento”, scritto dal musicista e maratoneta Marco Frattini, in collaborazione con la music band Garden Groove.

CORRO COME IL VENTO – Il singolo “Corro come il vento” è stato prodotto grazie alla sintonia di lavoro e d’intenti tra Marco Frattini, che lo ha scritto, Andrea Baroldi, musicista polistrumentista e Alessio Barbieri, cantante.

Il brano vuole essere un incentivo a correre al ritmo di una buona musica, per questo è ricco di sonorità vivaci, dal sapore fresco e frizzante che troveranno la giusta collocazione all’interno dell’ampio e affollatissimo panorama musicale. Un brano dal ritmo incalzante, ma soprattutto una caricatura reale e umoristica del mondo podistico e dell’appassionato di corsa nell’intento di migliorare le proprie performance a ogni seduta di allenamento.

IL TOUR – Non si ferma a Ravenna la corsa del brano che da qui parte per il “Corro come il vento Tour”. Tanti gli eventi che hanno aderito, al momento, a diventare tappe del tour

Ma non è tutto. Da lunedì 24 maggio ci sarà anche la possibilità di iscriversi al contest “Corro come il vento tour 2021-2022 – All around the World”, organizzato dal brand Iovedodicorsa.

Si tratta di una vera e propria sfida che sarà vinta da chi percorrerà più km partecipando agli eventi del tour 2021-2022 “Corro come il vento”. Al termine verrà stilata una classifica sulla base della somma totale dei km percorsi in questi eventi, i primi 10 uomini e le prime 10 donne saranno premiate con l’assegnazione di accessori, scarpe per il running e pettorali gara.

ISCRIZIONE – Partecipare è semplice, basta iscriversi QUI al costo di 13€ che include la spedizione di una bandana ufficiale Cosmo Laguna Veneta.

CHI E’ MARCO FRATTINI – Marco Frattini è affetto da ipoacusia bilaterale profonda, dal 2006 ha perso completamente la capacità uditiva. Oltre ad essere odontoiatra, in passato è stato fonico, musicista e ritorna, dopo un lungo periodo di inattività artistica, a uno dei suoi primi amori, la musica e lo fa con una serie di brani musicali imprevedibili e accattivanti oltre che coniugandola con il suo amore per la corsa.

Da sordo Marco ha trovato nella corsa una grande amica e si è laureato 3 volte campione italiano di maratona e di cross 2009/10/11 per la «FSSI» («Federazione Sport Sordi Italia») oltre a 4 titoli mondiali di categoria per medici e odontoiatri. Marco è anche istruttore FIDAL. La sua vena creativa va dalla stesura di libri, allo sviluppo dell’app «CiaoRunner», la community di runners indomiti, alla produzione di Iovedodicorsa, brand di prodotti tecnici per il mondo dello sport, un cuore occhialuto che “sente” attraverso delle scarpe da running ma, soprattutto, un cuore sano e pimpante.

Il singolo inedito “Corro come il vento” prodotto grazie alla sinergia di lavoro e d’intenti tra Marco Frattini e il gruppo Garden Groove è il primo singolo che vedrà alla luce altri 5 nuovi brani inediti.

CHI SONO I GARDEN GROOVE – I Garden Groove nascono da un’idea comune di musica che vede come unico denominatore le buone vibrazioni. Prendono ispirazione per il loro nome dalla canzone “Garden Grove” della band ska punk californiana Sublime che amava contaminare il proprio sound con reggae, funk, hip hop, dancehall e surf music. La scaletta dei Garden Groove spazia infatti senza paura dal reggae al funk passando per l’alternative degli anni 90′ e il crossover.

L’organico della band è di soli quattro elementi ma prevede voci, chitarra, tromba, basso, batteria nonchè elettronica e loop station, il quinto elemento che consente di giocare sulla stratificazione sonora e la creazione di stanze sempre in evoluzione.

IL BRANO – “Corro come il vento” può essere scaricato dalla sezione Juke Box del sito gratuitamente oppure al costo di 16€ che comprendono l’acquisto di una bandana dedicata che verrà spedita gratuitamente in tutta Italia. Con l’acquisto della bandana si contribuirà alla creazione del video musicale del brano.

Corro come il vento Tour

Testo e musica: Marco Frattini

Programmazione informatica, chitarra, basso, fiati: Andrea Baroldi

Voce: Alessio Barbieri

Cori: Alessio Barbieri, Andrea Baroldi, Marco Frattini

Masterizzato presso: Hdstudio, Lecco da Stefano Fumagalli

Grafica: Elena Origgi, Daniela Meda

Fotografia: Alessandro Martellotta

Responsabile informatico: Gianluca Logozzo

Rapporti con gli sponsor: Alessandra Androni Padovano

Ufficio Stampa: Cesare Monetti-Run Today, A-Z Press, Greta La Rocca

Tag ufficiale: #corrocomeilventotour