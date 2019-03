Organizzato dall’Associazione Kinesfera di Tuscania (VT) e Il Brucotondo Libreria per bambini di Ostia …

Organizzato dall’Associazione Kinesfera di Tuscania (VT) e Il Brucotondo Libreria per bambini di Ostia e patrocinato dal Comune di Tuscania, un interessante incontro “Le fiabe si sentono nel cuore – Un viaggio nel mondo della fiaba”. Alla Sala Comunale Ex Tempio Santa Croce a Tuscania domenica 24 marzo alle ore 17.00

Presentano:

Marcello Muccelli: libraio, cantastorie, attore, narranimatore ed insegnante di teatro per bambini ed adulti.

Ester Veruschi: Educatrice e studentessa al 3° livello di Lingua dei Segni

L’evento completamente gratuito è ideato per avvicinare fra loro bambini, famiglie, professionisti e chiunque sia interessato al mondo della fiaba e a quello della Lingua dei segni accessibile a udenti e sordi.

Il pomeriggio si compone di due momenti distinti di narrazione: nel primo una fiaba della tradizione russa viene narrata ed animata da Marcello Muccelli e tradotta in LIS da Ester Veruschi; nel secondo momento, la storia viene corredata anche da un incantevole gioco di prestigio, senza pericoli per i presenti, sempre con la presenza magica di parole e segni! In contemporanea ascolterete e vedrete il meraviglioso mondo della fiaba… Perché “le fiabe si sentono nel cuore”!

Per info e prenotazioni SMS o Whatsapp a Ester 3479400771

