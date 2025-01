A Mantova animalisti imbrattano con letame una teca con un Picasso

Cinque attivisti portati in caserma per l’identificazione

Cinque attivisti del gruppo Ribellione Animale hanno fatto una azione questa mattina imbrattando con escrementi una teca che custodiva una delle opere di Picasso in mostra a Palazzo Te a Mantova.

Dopo il gesto dimostrativo, sono stati fermati dal personale di Palazzo Te che poi ha chiamato i carabinieri. I militari hanno poi condotto i cinque (tre ragazze e due ragazzi, due di Mantova e tre residenti fuori provincia) in caserma per l’identificazione.

Palazzo Te , dove è in programma fino al 6 gennaio la mostra Picasso poesia e salvezza, è rimasto chiuso un’ora e mezzo per poi riaprire ai visitatori in tarda mattinata. L’opera Femme couchée lisant (Donna sdraiata che legge) non ha subìto danni.

In un post sui propri social il gruppo animalista ha rivendicato il gesto. “Le attiviste di Ribellione animale hanno imbrattato con letame il quadro Femme couché lisant della mostra Picasso a Palazzo Te, poesia e salvezza, per denunciare la presenza dell’azienda zootecnica Levoni tra i membri della Fondazione Palazzo Te , a fianco del Comune di Mantova, che ne é il fondatore e promotore”. Gli attivisti hanno esposto uno struscione con la scritta ‘Levoni fuori dalla cultura’.

Redazione Ansa