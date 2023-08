PUBBLICITA

I cani spesso sono costretti a subire numerose ingiustizie. Alcune persone non li adottano per il loro fantastico carattere, ma solo ed esclusivamente per la loro bellezza. Capita infatti, che i cani meno belli vengano abbandonati dai loro proprietari. Queste persone non hanno un cuore. Non pensano alla sofferenza che possono provare gli animali. Danno importanza solo a loro stessi. A tal proposito scelgono di liberarsi dei loro animali domestici lasciandoli per strada come se fosse una cosa normale. È proprio questo il caso, il cane sordo ha trascorso troppi anni per strada: ora è finalmente felice di avere una famiglia.

PUBBLICITA

Questo cane anziano passeggiava per le strade di Los Angeles. Nonostante fosse stato abbandonato dai suoi padroni, il cane continuava ad essere cordiale verso il genere umano. Voleva essere accarezzato da ogni persone che passeggiava per strada. Con il passare degli anni però, vivere per strada andava sempre meno bene. Il cane, essendo in età avanzata, aveva bisogno che qualche persona dal cuore tenero si prendesse cura di lui. Un giorno trovò il portone di un palazzo aperto. Decise quindi di entrare dentro. Non è ancora del tutto chiaro il motivo, ma il cane da quel momento non si mosse più. Una donna che viveva all’interno del palazzo vide l’animale. La signora era molto preoccupata per il cane data la sua anzianità. A tal proposito decise di contattare un rifugio per animali randagi di nome Rocket dog Rescue.

I volontari che lavoravano all’interno del rifugio raggiunsero in poco tempo l’animale. Il cane si fece prendere senza alcun problema dato che aveva piena fiducia nelle persone. I volontari decisero di pubblicare tantissimi annunci sul web sperando che qualcuno scegliesse di adottare il cane anziano

Alla fine, una famiglia davvero incredibile, vide la foto su internet e decise di adottare l’animale. Per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi. Speriamo che questo cane non subisca più nessuna ingiustizia e che possa vivere per sempre una vita serena.

di Nico Ferretti