ROMA – Martedì 10 aprile alle 18.00 l’astronauta ESA Samantha Cristoforetti incontra il pubblico del MAXXI per ripercorrere le fasi salienti della missione, che l’ha portata a trascorrere ben 200 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), in orbita a circa 400 kilometri di distanza dal pianeta Terra. Assieme a lei, Amalia Ercoli Finzi, una dei maggiori esperti di ingegneria aerospaziale al mondo e tra i protagonisti della missione Rosetta, la sonda spaziale a caccia di notizie nello spazio, consulente scientifico della NASA, dell’ASI e dell’ESA, prima donna in Italia a laurearsi al Politecnico di Milano in Ingegneria aerospaziale.

L’incontro verrà introdotto da Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI e moderato da Andrea Zanini portavoce Presidente ASI e co-curatore della mostra.

L’incontro, che si svolgerà anche in lingua LIS grazie al supporto dell’Istituto Statale per Sordi di Roma e sarà trasmesso in diretta streaming su jackarts.tv/ e su un maxi schermo nella lobby del museo, è realizzato in occasione della mostra GRAVITY. Immaginare l’Universo dopo Einstein.

La mostra è nata dalla inedita collaborazione tra MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, ASI Agenzia Spaziale Italiana e INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. In 4 mesi è stata visitata da circa 90mila persone, per questo motivo è stata prorogata fino al 6 maggio 2018.

