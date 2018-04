PRATO. Da venerdì a domenica sarà organizzato fra Vaiano e Prato un raduno per la Nazionale sordi di Pallavolo Under 21 in previsione dei prossimi campionati Europei di categoria che si disputeranno a Palermo fra il 4 e il 10 giugno.

Questo raduno replica quello svolto l’anno scorso ad aprile per la nazionale A in preparazione delle olimpiadi Samsun in Turchia. Evento che la federazione Spot Sordi ha volentieri autorizzato visto il successo di organizzazione e pubblico di quello precedente. La base logistica sarà presso l’Hotel Milano di via Tiziano, mentre i campi di allenamento saranno i palazzetti di Vaiano, mentre per Prato appuntamento alla palestra della Castellina presso la scuola De Andrè per tutti quelli che vorranno incontrare

gli atleti. Si stanno anche preparando delle iniziative da affiancare a questo raduno per dare non solo una impronta sportiva all’evento ma anche qualcosa di più importante. Si sono adoperate per fornire gli spazi necessari la Cdp Vaiano Volley, il Basket Vaiano ed il Cgfs di Prato.

http://iltirreno.gelocal.it/