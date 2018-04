La gelese Ivana Legname è stata nominata consulente della comunicazione turistica per il comune di Gela.

Il suo ruolo sarà quello di curare le relazioni tra le imprese che ruotano intorno al mercato turistico e i promoter maltesi. Il suo nome è venuto fuori durante la trasferta che il sindaco Domenico Messinese, il vicesindaco Simone Siciliano e l’assessore al turismo Valentino Granvillano hanno effettuato nella piccola ma sviluppata isola, per confrontarsi anche sul gasdotto che unirà Malta alla Sicilia e che passerà proprio da Gela.

Ivana è stata individuta durante la Fiera del Turismo, per il progetto Malta e la città di Gela. Interprete della lingua dei segni, la Legname da cinque anni vive a Malta dove organizza eventi. Il suo compito principale sarà quello di valorizzare le ricchezze della città di Gela e proporle ai tour operator maltesi. Un modo per attirare turisti in città

