ENNA. Undici istituti scolastici in rete, 6000 studenti interessati, 9 comuni coinvolti, tra i quali uno della provincia di Caltanissetta, 40 gli ospiti, scrittori, illustratori, attori, autori, poeti che partecipano ai 60 incontri in calendario, 8 presentazioni di libri, 18 spettacoli, 30 sponsor privati e 20 associazioni che hanno collaborato con le librerie e le biblioteche della città. Questi i numeri della IX edizione della Festa del Libro e della Lettura, tenuta a battesimo dallo scrittore Bruno Tognolini, che si conclude il prossimo 14 aprile.

La Festa, in collaborazione e in rete con quella di Zafferana Etnea, giunta alla XII edizione, uniche due date in Sicilia, è organizzata dall’Istituto Comprensivo «Santa Chiara», con il patrocinio del Comune di Enna, del Club per l’Unesco di Enna e della Società Dante Alighieri. In programma laboratori di scrittura creativa e di illustrazioni, incontri di formazione per genitori e insegnanti, planetario e libreria itinerante. E ancora le prime letture, per le mamme in gravidanza, per i piccoli che frequentano i nidi, fino alle scuole superiori e all’università.

La Festa della lettura raggiungerà il reparto di Pediatria e quello di Geriatria dell’ospedale Umberto I, la Casa Circondariale Luigi Bodenza, l’Unione Ciechi. Per i non udenti si svolgeranno degli incontri in LIS (Lingua dei Segni Italiana). In calendario anche gli spettacoli di Gek Tessaro, Orazio Alba, Ferruccio Filipazzi, Federica Molteni, rivolti alle scuole del territorio ma aperti a tutti. Infine, per tutta la settimana, nel capoluogo d’Italia più vicino alle stelle, si potrà visitare il planetario, toccare il cielo con un dito, osservare le costellazioni e ascoltarne le storie.

