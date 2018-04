24 aprile 2018 ore 17.00

Biblioteca Nelson Mandela

Proiezione film Il giardino dei limoni

(Israele/Germania/Francia, 106 minuti)

regia di Eran Riklis

Salma, una vedova palestinese che vive in Cisgiordania, scopre che il suo nuovo vicino di casa è il ministro della Difesa israeliano.

Quando, per ragioni di sicurezza, le viene intimato di abbattere il suo giardino dei limoni, la donna porta la causa in tribunale.

A sostenerla in questa sfida troverà l’amicizia inaspettata della moglie del ministro e l’amore del suo avvocato.

Accolto trionfalmente dalla critica e dal pubblico, il film viene proposto come momento di riflessione sul conflitto israelo-palestinese a settanta anni dalla proclamazione dello Stato di Israele e dal forzato esodo palestinese.

Il film sarà sottotitolato per le persone sorde

L’evento è rivolto agli iscritti a Biblioteche di Roma