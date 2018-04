Dalle 20.30 del 12 alle 5.30 del 16 aprile entra in vigore il divieto di circolazione nell’area del circuito dell’E-Prix, e dunque è prevista la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.

La gara è ormai prossima e proseguono gli allestimenti con le conseguenti limitazioni alla sosta, al transito e deviazioni dei bus nell’intera zona dell’Eur.

Il 14 aprile Roma ospita infatti per la prima volta l’E-Prix, il Gran Premio della Formula Elettrica dando vita ad uno spettacolo automobilistico su un circuito nel cuore del quartiere con un tracciato di gara di 2,8 chilometri che è ripetuto dai piloti per 19 giri e si snoda tra via Cristoforo Colombo e il palazzo dei Congressi.

Da via Stendhal, il 3 aprile scorso, i cantieri proseguono allargando le aree interdette fino alla totale chiusura di un tratto di via Cristoforo Colombo.

Dopo la gara è subito previsto il ripristino delle normali condizioni di traffico e di viabilità nell’intera zona. Gradualmente si avviano dunque le riaperture al traffico pubblico e privato con l’utilizzo dei parcheggi e il servizio bus sui consueti percorsi.

Domenica 15 aprile iniziano i lavori di disallestimento: tutte le strade del quartiere Eur tornano percorribili a piedi.

La conclusione dei lavori con il completo ripristino e il ritorno alle normali condizioni di viabilità è prevista il 22 aprile.

Il piano viabilità, messo a punto da Roma Mobilità, è concepito (afferma la stessa agenzia in una nota) “per regolare l’afflusso e il deflusso dal circuito e decongestionare la circolazione stradale durante l’allestimento e lo smontaggio delle strutture”. Per elaborarlo, e per controllare sul momento i flussi di traffico, Roma Mobilità si avvale di sistemi Its (Intelligent Transport System), tra i quali il “Big Data” di Infoblu. Grazie ad essi l’agenzia conta di “ridurre al minimo i disagi per chi dovrà muoversi da o verso l’Eur”.

Disponibili online, sul sito romamobilita.it, tutte le informazioni e le modifiche sulla viabilità costantemente aggiornate.

https://www.comune.roma.it