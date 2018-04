La Croce Verde di Asti, associata Anpas, organizza per domenica 29 aprile “Asti Rescue Game 2018”, la gara di soccorso sanitario interregionale rivolta a dieci squadre di equipaggi di autoambulanza. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 15 aprile, alle ore 23.

Una giornata di formazione, competizione e divertimento promossa dalla Croce Verde Asti con lo scopo di condividere e confrontare vari metodi di intervento per trarne crescita personale e di squadra. L’attenzione sarà rivolta all’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti presenti sull’ambulanza, all’organizzazione di un soccorso complesso, alla gestione di una scena di soccorso. L’Asti Rescue Game 2018 sarà strutturata in otto scenari in cui verranno simulati eventi che necessitano di soccorso. Gli equipaggi in gara verranno valutati da personale sanitario, medici e infermieri, con esperienza in ambito dell’emergenza territoriale.

Gli scenari saranno relativi a patologie traumatiche e mediche, coinvolgeranno 50 simulatori, otto truccatori di lesioni e ferite e una ventina di tecnici. Le valutazioni verranno effettuate tramite un programma informatizzato appositamente studiato per l’occasione. Il giorno della gara, ad ogni team verrà assegnato un accompagnatore che sarà sempre presente durante le varie dimostrazioni che si svolgeranno nella città di Asti.

Le dieci squadre concorreranno per due premi: Asti Rescue Game 2018 e Miglior Team.

Per informazioni: Willi 333-8272379 o astirescuegame@croceverdeasti.it. È possibile visionare le foto della scorsa edizione, scaricare il modulo di iscrizione e il regolamento alla pagina www.astirescuegame.altervista.org.

La Croce Verde Asti, associata Anpas, può contare sull’impegno di 271 volontari, di cui 103 donne, e 10 dipendenti grazie ai quali ogni anno svolge oltre 11mila servizi. Si tratta di trasporti di emergenza, servizi ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite e terapie e interventi di protezione civile con una percorrenza di circa 240mila chilometri.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 78 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci sostenitori, 407 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 462mila servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15milioni di chilometri utilizzando 404 autoambulanze, 188 automezzi per il trasporto disabili, 227 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni.

Grugliasco (To), 10 aprile 2018

