Dal guanto che dà voce ai ciechi alla macchina che cattura l’umidità nel deserto

Votiamo Limix, la startup italiana selezionata per il Chivas Venture 2018

Fino al 25 aprile è possibile votare per LIMIX, la start up che rappresenta l’Italia al Chivas Venture, il concorso internazionale da 1 milione di dollari che premia gli imprenditori visionari che vogliono cambiare il mondo. Il suo progetto Talking Hands, il guanto high-tech che dà voce ai sordomuti, ha sbaragliato la concorrenza nazionale.

Per ora possiamo fare in modo che possa aggiudicarsi una parte dei $ 200.000 messi a disposizione per il voto di una giuria popolare. Questi infatti saranno assegnati dal pubblico che potrà scegliere di votare il progetto più visionario sul sito https://www.chivas.com/it-it/the-venture.

Il nostro paese partecipa per la prima volta al concorso che vede start up di 27 paesi dal Brasile all’Olanda al Giappone sfidarsi il 24 maggio in occasione di The Next Web Conference, uno tra i più importanti festival di innovazione e tecnologia. Tra i progetti più visionari in gara gli assorbenti ecologici della start up Nigeriana che aiutano le ragazze che vivono in zone rurali a proteggere la propria salute e dignità senza perdere giorni di scuola e la macchina che raccoglie le particelle di acqua presenti nell’aria per le aree più desertiche del Cile e di tutto il mondo. Tra le proposte anche una seduta che premette alle persone in sedia a rotelle di fare il bagno in mare senza l’aiuto di altri e il programma britannico che aiuta i senzatetto a diventare baristi professionisti a Londra.

Il progetto Italiano Talking Hands è un guanto high-tech dotato di sensori di movimento che, grazie a una mobile-app, è in grado di tradurre in gesti in “parlato” per permettere ai sordomuti di comunicare con chi non conosce il linguaggio dei segni. Ci sono 100.000 sordomuti in Italia, 70 milioni in tutto il mondo. LIMIX sta collaborando con associazioni di sordomuti per sviluppare ulteriormente questa tecnologia. www.limix.it

“Siamo orgogliosi di rappresentare l’Italia al Chivas Venture. Per noi è una grandissima opportunità, ci metteremo tutto il nostro impegno per realizzare questo progetto.” commenta Francesco Pezzuoli, ricercatore dell’Università degli Studi di Camerino e co-fondatore di Limix.

