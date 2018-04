Calimero è un dolcissimo cagnolino 18enne, uno dei primi nati del nuovo millennio, che ha passato 14 anni dietro le sbarre per un crimine che non ha commesso. Noi volontari non abbiamo perso la speranza e desideriamo con tutto il cuore poterlo finalmente vedere accolto da una famiglia, al caldo in una casa tutta sua.

Calimero è un cane buono, simpatico, affettuoso, un po’ sordo, un po’ cieco, un po’ sdentato, ma questi sono gli unici acciacchi dell’età che ha. Compatibile con i suoi simili, sia maschi che femmine (previa prova) probabilmente anche con i gatti (previa prova).



Per adottare rivolgersi al Rifugio La Cuccia tramite:

– Facebook Rifugio “La Cuccia” di Imperia

– via email a rifugiolacuccia@gmail.com

– via telefono 3343234493

